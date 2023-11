Del Nido reaparece para pedir una tregua al sevillismo antes del derbi contra el Betis

El ex presidente del Sevilla José María del Nido Benavente se estrenó en redes sociales pidiendo una «tregua» para el derbi de este domingo frente al Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán. «No quiero que la afición sevillista no sea la de las mejores tardes del Ramón Sánchez Pizjuán», recalcó el que fuera presidente del club de Nervión entre 2002 y 2013.

Los de Diego Alonso no llegan en su mejor momento, los ánimos están algo caldeados y Del Nido Benavente hace un llamamiento a la afición para que vayan todos a una en el derbi sevillano. Este es uno de los partidos marcados en rojo en el calendario del vigente campeón de la Europa League. El ex presidente ha vivido muchos derbis de estos y sabe de su importancia, por eso pide una tregua a la hinchada unas semanas antes de la Junta de Accionistas.

«A todos los sevillistas, a todos aquellos que pensáis que el actual Consejo de Administración del Sevilla lo está haciendo mal, les pido una tregua. Nos jugamos mucho el domingo y no quiero que la afición sevillista no sea la de las mejores tardes del Ramón Sánchez Pizjuán. Ganamos o ganamos. Sevilla o Sevilla. No quiero una garganta con voz. Vamos a por ellos. Sí o sí», aseguró el letrado en un vídeo difundido a través de sus recién estrenadas redes sociales.

Este vídeo llega en un momento muy delicado para el Sevilla Fútbol Club y con el técnico uruguayo en el alambre. La dura derrota frente al Arsenal y la mala imagen mostrada por los de Diego Alonso en el Emirates en el último partido desató el cabreo de la afición sevillista y obligó a Del Nido Carrasco, Consejero Delegado del club, a salir al paso para pedirles perdón y reforzar su confianza en el entrenador antes del derbi contra el Betis.

Del Nido Carrasco pide perdón

«Hemos hecho muy mal partido, no se puede calificar de otra manera. Pedimos perdón a los sevillistas, en especial a los 1.500 que se han desplazado, porque el equipo no ha estado a la altura de los aficionados que han venido a verlo. Estamos muy cabreados y tristes, como los jugadores y el cuerpo técnico… Hay que aprender de los errores, corregirlos y levantarnos, porque el domingo tenemos un partido precioso. Sin perjuicio de eso, confiamos plenamente en la plantilla y el entrenador y estamos convencidos de que vamos a sacar la situación adelante», dijo.

«De aquí al domingo nos vamos a matar para darle una alegría a la afición, con todo el respeto del mundo al Real Betis Balompié, para ganar el partido. Sabéis que el fútbol también es un estado de ánimo. El equipo lleva varios meses con malos resultados quitando el final de la temporada pasada y necesitamos un cambio de dinámica positiva. Ese es uno de los problemas que tiene el Sevilla, que se encuentra en un estado de ánimo bastante bajo», agregó respecto a la situación del equipo en la previa del gran derbi de Sevilla.

A día de hoy pintan bastos para el conjunto hispalense que atraviesa una situación muy delicada, con el pase en Champions complicado y en Liga se encuentran a cuatro puntos del descenso a la espera de lo que pase en este encuentro. Para colmo, en unas semanas, el próximo lunes 4 de diciembre, tendrá lugar una nueva Junta de Accionistas en la que Del Nido Benavente pedirá el cese del Consejo al completo, de forma inmediata, unos días antes de que su hijo José María del Nido Carrasco tome el relevo en la presidencia.