Del Nido: «Si mi afición no entra al Camp Nou, en el Pizjuán no entrará una bandera del Barça»

El Sevilla emitió un comunicado oficial en el que mostró sus quejas formales por el hecho de que el Barcelona no permitiera la venta de entradas a aficionados sevillistas más allá del sector acotado para los visitantes de cara al encuentro de este domingo en el Camp Nou. Por ello, José María del Nido mostró su disconformidad al respecto declarando que él sería «el primero en presentarse en el palco con una bufanda del Sevilla».

«Leí la noticia el día del Espanyol, que prohibían asistir a los aficionados con símbolos de su equipo. No sé si existe alguna circular, porque no estoy en el día a día, que de alguna manera provoque esa decisión. Si yo fuese el presidente le diría a los sevillistas que tienen dos opciones: ir con símbolos del Sevilla o ir con símbolos del Sevilla», comentaba molesto el ex presidente del conjunto hispalense y que sueña con volver a serlo para suceder a José Castro.

«El primero que se presentaba en el palco con una bufanda del Sevilla sería yo, a ver si alguien me la quita. Como ejemplo. ¿Esto provoca violencia? ¿Ir con los colores de tu equipo para animarlo?», continuaba diciendo Del Nido notoriamente enfadado sobre la prohibición de entrar con simbologías del equipo visitante al estadio Spotify Camp Nou.

Y es que José María Del Nido estuvo en la peña sevillista Dos Hermanas y declaró “no entender” dicha decisión por parte del Barcelona: «No lo entiendo. Lo que habría que hacer es, cuando sale la noticia, llamar al presidente de la Liga. Evidente, si a mi afición no le dejan entrar en el Camp Nou, en el Sánchez-Pizjuán no entra una bandera culé, me tienen que matar. Está más claro que el agua. Nosotros somos iguales que ellos. Superiores porque somos sevillistas».