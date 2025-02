La jornada de la vergüenza arbitral en la que el CTA decidió que el Barcelona acabara líder de la Liga

Manchada por el arbitraje. La presente temporada de la Liga va camino de ser una de las más escandalosas que se recuerdan. Incluso más que en la época de Enríquez Negreira al frente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Y lo es precisamente por las decisiones de los colegiados, que han condicionado que en la jornada 24 el Barcelona acabe al frente de la clasificación. Empezó con un atraco con todas las letras al Real Madrid en El Sadar y se culminó con una vergonzosa actuación en Montjuic a favor del Barcelona y en contra de un Rayo Vallecano que, pese a todo, estuvo muy cerca de rascar un punto.

La jornada quedó marcada por las múltiples polémicas en los partidos de los tres de arriba. Y, es que, el Atlético de Madrid, también sufrió ciertas decisiones que fueron determinantes en el resultado final, que acabó en empate a uno. Munuera Montero, Martínez Munuera y Melero López fueron los tres principales de la jornada, en la que contaron con ayuda inestimable desde Las Rozas, con los que estaban al frente del VAR en cada partido.

Comenzó con Munuera Montero teniendo una actuación pésima en Pamplona. El colegiado no pitó un penalti claro de Moncayola sobre Vinicius, ante el que el VAR no hizo nada, de manera incomprensible. Después, expulsó a Bellingham y para completar el escándalo, pitó un penalti por un pisotón de Camavinga a Budimir, que no tuvo incidencia alguna en la jugada y en el desenlace del disparo del croata.

Esta actuación se sumó a las dos últimas que han sufrido en contra los blancos. Tres jornadas seguidas se han dejado puntos por la clara intervención de los árbitros. Comenzó ante el Espanyol, donde la jugada que decidió todo fue una expulsión perdonada a Romero, que marcaría después el gol de la victoria perica. Tras ello, llegó el arbitraje en el derbi, con un ligero pisotón de Tchouaméni en un balón dividido al que nadie llega que se convirtió en un penalti surrealista pitado por el VAR.

Pero la jornada 24 continuó con el esperpento arbitral en el Metropolitano. Si se criticó el penalti de Tchouaméni en el derbi madrileño, también es cuestionable el que le pitaron a favor al Celta, por otro pisotón a Borja Iglesias y que supuso el 0-1. Empataron los rojiblancos en el tramo final, jugando con uno menos desde el comienzo por la expulsión de Barrios.

Los árbitros impiden el liderato del Real Madrid

El empate del Real Madrid permitía que le superaran sus dos perseguidores. Sin embargo, Martínez Munuera, con sus decisiones en el partido entre el Atlético y el Celta evitó que los rojiblancos acabaran la jornada líderes. Llegaba el turno de Montjuic, donde el Barcelona recibía a un Rayo que sumaba nueve partidos seguidos sin perder. Y perdieron, gracias a Melero López.

El colegiado andaluz fue protagonista desde el principio y estuvo ayudado en todo momento por Díaz de Mera Escuderos, que estaba en el VAR. Primero, pasaron por alto un penalti claro sobre Mumin, cuando iba a rematar en el segundo palo prácticamente a portería vacía. El agarrón a Iñigo Martínez sí que no pasó desapercibido, aunque en ningún momento puede jugar el balón, puesto que se anticipa, muchos metros antes, Batalla para despejar.

El CTA empuja al Barcelona

Díaz de Mera intervino, llamó al orden al árbitro, que acudió al monitor a ver la jugada y señaló el penalti. La doble vara de medir fue clara. Al Rayo no, pero al Barça sí. Y volvió a quedar demostrado después, con un nuevo penalti de Cubarsí a Pathe Ciss que no se revisó. Aunque el esperpento llegó al filo del descanso, cuando el conjunto franjirrojo logró el gol del empate.

De Frutos le ganaba la espalda a la defensa culé, controlaba y batía a Szczesny, pero el gol no subía al marcador. El línea señaló un fuera de juego posicional de Nteka que hace todo lo posible por apartarse, pero Iñigo Martínez –el más listo de la clase– busca el choque, consciente de que no iba a llegar al balón, para provocar que la acción se invalidara. Aunque De Frutos tuvo claro que era «gol legal», el tanto no subió al marcador y los rayistas acabaron perdiendo 1-0.

Ese resultado de los azulgranas, marcado claramente por las decisiones de Melero López, se suman a las decisiones de los últimos tres partidos del Real Madrid, en los que le han privado de sumar siete puntos. Además, el Atlético también salió perjudicado en una jornada clave. Una jornada 24 en la que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) parecía tener claro quién debía acabar al frente de la clasificación.