Seriedad, pero con cordialidad. Era lo esperado. «Buenas maneras y ambiente cordial», explican fuentes del Real Madrid a OKDIARIO tras la reunión mantenida este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con el Comité Técnico de Árbitros. Eso sí, desde la entidad madridista abandonaron la casa del fútbol español convencidos de que «hay poco que hacer».

El Real Madrid aprovechó esta reunión para mostrar su malestar por las últimas jugadas que han perjudicado gravemente a los hombres de Carlo Ancelotti, centrándose especialmente en la patada que Carlos Romero dio a Mbappé en el encuentro ante el Espanyol y en el penalti que no se señaló a Vinicius el pasado fin de semana frente a Osasuna. Dos acciones que el árbitro de campo no vio y que desde la sala VAR no prefirieron pasar por alto a pesar de ser clamorosas.

La sensación tras la reunión desde el Real Madrid es que el Comité Técnico de Árbitros ha tratado en todo momento de «echar balones fuera». Al mismo tiempo, reconocen que ellos han querido ser comedidos, ya que de lo contrario hubiese sido imposible continuar con el encuentro. No obstante, desde el club están convencidos de que los árbitros no quieren cambiar nada y, por lo tanto, «poco se puede hacer».

Esta reunión ha llegado en un momento de máximo enfado en el Real Madrid. En el club blanco están convencidos de que las acciones en las que han sido perjudicados en los tres últimos encuentros son deliberadas. La entidad madridista considera que los árbitros no acuden al VAR a ver acciones claras, como sucedió en Barcelona o Pamplona, y sí lo hacen cuando son ellos los que pueden cometer una infracción, como pasó en el derbi, siendo totalmente conscientes de lo que hacen. «Nos están jodiendo a sabiendas», se llega a escuchar en Valdebebas.

Desde el Real Madrid se tiene claro que el sistema arbitral actual en España está totalmente desprestigiado. No se cree en un sistema que no ha cambiado ni con un escándalo tan grande como el ‘caso Negreira’, que justo ahora cumple el segundo aniversario sin castigo.

Medina Cantalejo da explicaciones

«La reunión se ha celebrado de una manera muy cordial, con respeto absoluto por las dos partes. Yo creo que siempre es bueno, nunca está de más sentarnos, exponer nuestro punto de vista», aseguró Medina Cantalejo una vez finalizada la reunión.

Lo que no desgranó demasiado Medina Cantalejo fue el contenido de la misma. «Se ha hablado de las jugadas oportunas. Hemos ofrecido que cualquier otra cuestión que tuvieran curiosidad o quisieran tener el conocimiento de lo que se ha determinado en el terreno de juego o desde la sala VAR, que estamos abiertos, igual que con todos los equipos. Es lo habitual en esta casa y les hemos dicho que aquí tienen las puertas abiertas e igual que el resto de equipos serán bienvenidos», añadió.

Además, le dio normalidad al encuentro Medina Cantalejo. «Sobre las jugadas es normal que haya que preguntar, y luego hemos estado hablando de diferentes cuestiones que son internas. No porque sean secretas, sino que son cuestiones que quedan dentro de la privacidad del CTA y un club que viene a hablar, en este caso el Real Madrid», señalaba.

Volvió a recalcar Medina Cantalejo la naturalidad de la reunión. «Nosotros lo que hemos hecho es tener la normalidad que tenemos con todos los equipos cuando nos piden, vienen aquí, hablamos un rato y si hay que ver vídeo se ve y si no, pues no. Hoy se han visto las jugadas que se han creído oportunas, con los audios de principio a fin y nada, los dos representantes del Real Madrid han hecho sus preguntas, y se les ha hablado con toda transparencia», explicó.