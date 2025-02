Munuera era el chivato de Medina Cantalejo cuando saltó el caso Negreira

José Luis Munuera Montero, el protagonista del bochornoso escándalo en el que protagonizó un escándalo contra el Real Madrid en su partido ante el Osasuna, era uno de los ‘chivatos’ del actual presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Luis Medina Cantalejo cuando explotó todo el caso Negreira con el FC Barcelona y ex vicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira en el ojo del huracán. Así lo relata Xavier Estrada Fernàndez en su libro La verdad del caso Negreira.

El indecente arbitraje de Munuera Montero en El Sadar ha levantado de nuevo todo. Ha sido el periodista Miguel Ángel Pérez, el que colabora con Xavier Estrada Fernández en la redacción de su libro, el que ha recordado en redes sociales parte de lo que se cuenta en La verdad del caso Negreira: «En el libro contamos cómo Munuera Montero intentó sonsacar a Estrada Fernández cuando se enteró que se había querellado contra Negreira. Munuera Montero siempre ha sido un hombre de Medina Cantalejo, del CTA y del Negreirato».

En el libro ‘La verdad del caso #Negreira’ contamos como Munuera Montero intentó sonsacar a Estrada Fernández cuando se enteró que se había querellado contra Negreira. Munuera Montero siempre ha sido un hombre de Medina Cantalejo, del CTA y del Negreirato @XavierEstradaF1… pic.twitter.com/CiEOSvf6l4 — Miguel Ángel Pérez (@miguelpr83) February 16, 2025

Cabe recordar que Estrada Fernàndez fue uno de los pocos árbitros en actuar tras cómo explotó el caso Negreira y cómo actuó el actual CTA que dirige Medina Cantalejo. «Presento la querella porque por un árbitro que lleva 30 años vinculado al colectivo esto representa un escándalo por los valores del deporte. Además, si añadimos que hay unas manifestaciones por parte del actual presidente del CTA, Medina Cantalejo, diciendo que este señor no pintaba nada, mi indignación va creciendo por momentos», recuerda el ex árbitro, retirado ya por aquel entonces: «El Comité cierra filas. Yo tengo unos principios, creo que se ataca mi honorabilidad y por eso me querello contra Negreira y su hijo».

«Ha habido mucho interés en que esta querella no saliera hacia delante. Una vez estalla el caso y el presidente del CTA, Medina Cantalejo, sigue diciendo que Negreira no pintaba nada, la indignación crece todavía más. Hay que resolver muchas dudas y ser claros», reconocía el ex árbitro hace menos de un año, sembrando la duda en el estamento arbitral actual: «Cuando explota el caso empiezo a entrelazar informaciones, a unir cabos con lo que otros habían dicho e intento defender el honor del colectivo. Hay una figura que es la del asambleísta que tiene mucha influencia y no está puesta de manera libre. Se elige arbitrariamente por los que toman decisiones. En el CTA había que ver, oír y callar. Esto también se ha extendido a las territoriales».

Recuperar estos datos y esa semilla de la duda que sembró Estrada Fernàndez ahora no hace más que echar leña al fuego de un Real Madrid en guerra con el estamento arbitral, con el fin de limpiar y despejar las dudas del CTA en la actualidad. El Osasuna-Real Madrid, la expulsión de Jude Bellingham y los numerosos errores de José Luis Munuera Montero.