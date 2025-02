Munuera Montero aprende inglés en Instagram tras no entender a Bellingham en la expulsión en Pamplona

José Luis Munuera Montero, el árbitro que protagonizó un escándalo contra el Real Madrid, quiere aprender inglés, ya que en sus redes sociales sigue a varias cuentas que van en ese camino, aprender este idioma. El interés de Munuera Montero por el inglés es ahora relevante, toda vez que el árbitro andaluz expulsó a Jude Bellingham por lo que entendió que era un «fuck you», aunque el jugador del Real Madrid defiende que dijo «fuck off».

La diferencia es importante, ya que según explica tanto el Real Madrid como Bellingham, lo que hizo fue hacer una expresión que es coloquial en inglés y tradujo como «joder». Sin embargo, y tal y como puso el acta, Munuera Montero entendió que dijo «fuck you», motivo por el que le expulsó de forma inmediata con una cartulina roja de forma directa.

Lo que sí está claro es que a Munuera Montero le interesa aprender inglés y en sus redes sociales sigue a cuentas que enseñan ese idioma. Por ejemplo, este colegiado sigue a «englishpix», «cambridgeenglish», «letsspeakenglish» y «calzadaacademy». Así, le vendrá bien al árbitro andaluz aprender inglés para que no tenga problemas a la hora de entender a los jugadores que arbitra, como fue el caso de Bellingham en el Osasuna-Real Madrid de este sábado.

Munuera Montero redactó en el acta del partido que expulsó a Jude por decirle «fuck you», y el Real Madrid demostrará que lo que pronunció el futbolista fue «fuck off», una expresión que Bellingham aseguró es coloquial en inglés y tradujo como «joder». La expresión exacta de lo que dijera el futbolista del Real Madrid es muy importante porque no es lo mismo una cosa que la otra.

Munuera Montero expulsó a Bellingham en el minuto 40 de la primera parte con roja directa después de una conversación con el colegiado. El jugador del Real Madrid no parecía estar alterado y reclamaba una acción en el área contraria, cuando el árbitro andaluz paró el partido y le mostró la roja. Minutos antes, le había enseñado una amarilla a Ancelotti por reclamar una mano de Juan Cruz en el área de Osasuna, mientras que había pasado por alto un penalti a favor del conjunto blanco, de Moncayola sobre Vinicius.

El Real Madrid recurrirá la expulsión

El Real Madrid presentará alegaciones contra la expulsión sufrida por Bellingham en El Sadar ante Osasuna. El club blanco demostrará con vídeos que lo dicho por su jugador a Munuera Montero no coincide con lo que el colegiado reflejó en el acta, en un momento de «desánimo» en el club blanco con el estamento arbitral.

Desde la entidad blanca pedirán la anulación de la tarjeta roja que recibió Jude a los 39 minutos del encuentro ante el conjunto pamplonica, aportando prueba audiovisual y las declaraciones del futbolista inglés.

«Es claro que se ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No quiero decir otra vez lo que dije, pero es algo más como ‘joder’ y quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en una situación en la que quería dejar al equipo con diez. Si revisas el vídeo se ve que no es lo mismo que dice el acta, espero que la Federación lo tenga en cuenta», dijo Jude Bellingham tras el partido.