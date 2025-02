Al Real Madrid no le dejarán ser campeón

No le van a pasar una los árbitros a los jugadores del Real Madrid. La guerra ha comenzado y habrá que ver quién gana, pero de momento lo que parece claro es que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti va a sufrir mucho en lo que resta de temporada. El estamento arbitral ha iniciado la batalla y el arbitraje de Munuera Montero es el mejor ejemplo de esto.

En El Sadar, Munuera Montero fue el árbitro perfecto para perjudicar al Real Madrid. Lo hizo todo con premeditación y bastante alevosía. Primero, dejó sin pitar un claro penalti sobre Vinicius al que el VAR, de manera incomprensible, decidió no entrar. Después, paró el encuentro para mostrar amarilla a Ancelotti por protestar. Aunque lo más grave vino a continuación.

En el minuto 39, expulsó a Bellingham por protestar una acción. Desde el vestuario del Real Madrid aseguran que el inglés le dijo al colegiado que «si esto es falta, lo otro es penalti». Suficiente para sacarle roja directa y estar pendientes de un acta que puede dejar a los madridistas varios partidos sin poder contar con el inglés.

No obstante, lo más grave llegó en el segundo tiempo, cuando Munuera Montero, asistido por el VAR, no tuvo problema en acudir al monitor para mirar un pisotón de Camavinga sobre Budimir después de que el croata finalizara la jugada. Tras acudir al monitor, no dudó en señalar los once metros, para perplejidad de un Real Madrid que sabe perfectamente que va a tener muy complicado ganar esta Liga.

El resto da igual

Hablar del resto del partido es lo de menos. Ya todo da igual, cuando uno se percata de que hay uno de los tres equipos que pelean por la Liga, que tendrá muy complicado poder optar al título, puesto que los árbitros han decidido que no le van a dejar.

El Real Madrid ha sumado dos puntos en las tres últimas jornadas y en todas ellas hubo polémica arbitral. La más grave, obviamente, en Cornellà, donde no se expulsó a Carlos Romero, que a la postre hizo el gol de la victoria del Espanyol, tras una entrada salvaje sobre Mbappé. Una semana después, en el derbi que se celebró en el Bernabéu, Soto Grado tuvo que ir al VAR a pitar un penalti de Tchouaméni sobre Lino que sólo tenían ganas de señalar desde Las Rozas. El Real Madrid ya sabe a lo que se enfrenta.

