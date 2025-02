Ancelotti: «Bellingham no hizo nada para ser expulsado, han encendido el VAR tarde»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron Osasuna y Real Madrid en El Sadar. El italiano, que fue amonestado por protestar, analizó una actuación arbitral que perjudicó notablemente a los madridistas. Mbappé hizo el gol de los blancos en la primera mitad, mientras que Budimir empató de penalti. Bellingham fue expulsado.

Ancelotti comenzó analizando la actuación arbitral: «No me quiero meter ahí. Ha sido un partido que hemos empezado muy bien, aunque lo acabamos con uno menos. La tarjeta roja a Bellingham no se ha entendido bien. Él le dijo en español ‘no me jodas’, que no es ofensivo. Han pasado cosas en estos tres últimos partidos que han visto todos. No quiero añadir más».

«Lo han visto todos. El VAR no analiza acciones en el área contraria y sí en la nuestra», continuó. «Hay un problema. En los tres últimos partidos ha pasado algo que no tendría que haber pasado. Lo que podemos hacer nosotros es seguir luchando y peleando. Ojalá todo pueda salir bien en la Champions», explicó.

«Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham. La tarjeta ha sido solo por el nerviosismo del árbitro. No ha hecho nada para ser expulsado, se ha equivocado en la traducción», aseguró Ancelotti en rueda de prensa.

Sobre el partido, comentó lo siguiente: «Pensaba que los tres de adelante lo estaban haciendo muy bien y no quería cambiar la dinámica del equipo. Me ha gustado. Se podía ganar».

«Me ha amonestado porque decía que había una mano en el área que debía haber revisado en el VAR, pero lo debieron encender un poco más tarde», finalizó Ancelotti.