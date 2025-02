Tensión en Las Rozas: el Real Madrid escuchará los audios del VAR este lunes

El Real Madrid acudirá este lunes a las 12:30 horas a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para reunirse con el Comité Técnico de Árbitros y escuchar los audios del VAR del partido que les enfrentó al Espanyol hace ya más de dos semanas. Tras lo sucedido en dicho encuentro, donde los hombres de Carlo Ancelotti fueron gravemente perjudicados, la entidad presidida por Florentino Pérez pidió escuchar la conversación del árbitro de campo, Muñiz Ruiz, con el de la sala VOR, Iglesias Villanueva en lo referido a dos acciones: el gol anulado a Vinicius por una supuesta falta de Mbappé y la patada de Carlos Romero al francés que se saldó con amarilla cuando, con el reglamento en la mano, era roja directa.

Una reducida comitiva del Real Madrid acudirá a la reunión con el CTA. José Ángel Sánchez, Megia Dávila y, en principio, José Luis del Valle, Secretario de la Junta y el hombre de confianza de Florentino Pérez en asuntos jurídicos. El club blanco espera que los audios que les pongan a su disposición no estén ni cortados ni manipulados. Todo lo que no sea así no servirá para calmar la indignación de una institución que ha comenzado una guerra con el objetivo de limpiar el estamento arbitral del fútbol español. Un estamento gravemente manchado en las últimas décadas por el ‘caso Negreira’.

Esta reunión llega en un momento de máximo enfado en el Real Madrid. En el club blanco están convencidos de que las acciones en las que han sido perjudicados en los tres últimos encuentros son deliberadas. La entidad madridista considera que los árbitros no acuden al VAR a ver acciones claras, como sucedió en Barcelona o Pamplona, y sí lo hacen cuando son ellos los que pueden cometer una infracción, como pasó en el derbi, siendo totalmente conscientes de lo que hacen. «Nos están jodiendo a sabiendas», se llega a escuchar en Valdebebas.

Con todo esto, la reunión de este lunes apunta a que servirá para muy poco. Y es que, lo sucedido en Cornellá se ha visto agravado en las siguientes dos jornadas, especialmente contra Osasuna, donde el VAR no entró a pitar un claro penalti sobre Vinicius en la primera mitad y el árbitro expulsó a Bellingham con roja directa a los 40 minutos.

Dudas en el Real Madrid

En las horas previas a esta reunión en Las Rozas hubo dudas en la entidad blanca sobre la conveniencia de ir a un encuentro con el Comité Técnico de Árbitros. El CTA de Medina Cantalejo está en horas muy bajas, toca fondo por el pésimo nivel de sus árbitros y además han respondido a la carta del Real Madrid con una cruzada de arbitrajes en contra que han hecho perder ya varios puntos al conjunto blanco.

Desde el Real Madrid se tiene claro que el sistema arbitral actual en España está totalmente desprestigiado. No se cree en un sistema que no ha cambiado ni con un escándalo tan grande como el ‘caso Negreira’, que justo ahora cumple el segundo aniversario sin castigo. El Real Madrid, a la hora de publicación, irá a Las Rozas, ya que pidieron los audios del VAR de ese duelo ante el Espanyol, aunque no se confía mucho en lo que allí ponga, pero hubo debate interno sobre si lo mejor era ir a un sitio en el que se está tratando de forma muy mal al Real Madrid.