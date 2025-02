Escándalo en Montjuic: al Barcelona le perdonan dos penaltis y al Rayo le pitan uno sobre Iñigo Martínez

No tardó en aparecer la polémica en el Barcelona-Rayo Vallecano que cerraba la jornada 24 de Liga. El árbitro del partido, Melero López, pasó por alto un agarrón claro de Héctor Fort a Abdul Mumin, que se disponía a rematar en el segundo palo en un córner y acabó haciéndolo mal. Sin embargo, otro sobre Iñigo Martínez de Pathe Ciss, en la que no hubo ningún tipo de oportunidad para rematar, puesto que se anticipó Batalla, sí que fue señalado desde el VAR. Después, Cubarsí agarra al propio Ciss y, nuevamente, el várbitro se hizo el loco.

Mumin llegó a cabecear el balón, pero lo hizo mal debido a que el lateral del Barça le tuvo agarrado de la camiseta durante varios segundos, privándole de rematar bien. Sucedió en el minuto 14 del encuentro. Sin embargo, 12 minutos después, Iñigo Martínez no puede en ningún momento llegar al balón, pero Díaz de Mera Escuderos, que estaba en la sala VOR de Las Rozas, sí que intervino en esta ocasión. Todo, a pesar de que era una acción mucho menos clara que la anterior.

Las dos acciones pueden ser consideradas como penalti, aunque es más clara la de Mumin. El hecho de que el central rayista se dispusiera a rematar prácticamente a portería vacía a la salida de un córner, hace que la acción sea totalmente punible. Algo que no sucede en la que se revisó después. Iñigo cae tras un agarrón prolongado, pero Batalla se había anticipado con claridad para despejar con los puños el balón y, en ningún caso, el jugador del Barça habría llegado.

Lewandowski marcó desde los 11 metros, haciendo el 1-0. Pero el Rayo no desistió, igual que no lo hicieron los árbitros, en su afán de protagonizar una jornada de las más escandalosas que se recuerdan en el fútbol español. Pathe Ciss, autor del penalti sobre Martínez, sufrió uno en la zona de castigo de Szczesny, por parte de Pau Cubarsí. Pero ese agarrón no fue revisado y, ni mucho menos, sancionado.

Para culminar una primera parte en la que Melero López culminó la obra tétrica del CTA en esta jornada, se le anuló el gol del empate al Rayo Vallecano. Jorge de Frutos marcó el que hubiera sido el 1-1, pero quedó invalidado. Todo, por un fuera de juego posicional de Nteka. El delantero no hace por jugar, pero Iñigo Martínez choca con él, aunque nunca puede llegar a ese balón. Sin embargo, el linier levantó el banderín y el VAR no tardó ni 10 segundos en despachar la jugada.