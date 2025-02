De Frutos, sobre el gol del empate que le anulan ante el Barcelona: «Es legal»

Jorge de Frutos se ha pronunciado sobre la acción más polémica del partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, la del gol que era el empate a uno y que le anularon por un fuera de juego posicional de Nteka. «Creo que disparo rápido para que no llegue un defensa y que el gol es legal», afirmó el delantero del conjunto franjirrojo. La acción es de lo más polémica, puesto que Iñigo Martínez, sin opción de llegar al balón, se gira y choca con un Nteka que en todo momento evita entrar en juego.

Melero López lo tuvo claro. El colegiado anuló el gol, a instancias de su juez de línea y, desde el VAR, despacharon rápido la jugada, dando por buena la decisión del colegiado. Pese a ello, De Frutos tenía claro lo que debería haber sucedido con el gol, que no era otra cosa que haber subido al marcador. Aquel tanto era el 1-1, en un partido que los culés se llevaron por la mínima, y con mucha polémica.

El partido llegaba precedido del escándalo arbitral de El Sadar, en el que al Real Madrid le impidieron ganar por una actuación bochornosa de Munuera Montero y de Trujillo Suárez desde el VAR. En otra demostración de que al conjunto blanco no le dejarán ganar esta Liga, llegó otro partido marcado por la polémica. En esta ocasión, los encargados de empujar al Barcelona al liderato fueron Melero López y, desde Las Rozas, Díaz de Mera Escuderos.

Primero, al Rayo no le señalaron un penalti claro cometido sobre Mumin, por un agarrón de Fort cuando el central iba a rematar al segundo palo, prácticamente a portería vacía. Melero lo pasó por alto y Díaz de Mera no le llamó a verlo en el monitor. Todo lo contrario que minutos después, cuando el agarrón se dio en el área contraria.

Entonces, Iñigo Martínez era sujetado por Pathe Ciss. Augusto Batalla salía a despejar de puños, evitando que –en cualquier circunstancia– el central culé hubiera llegado al remate. Sin embargo, Díaz de Mera Escuderos se metió por medio. Se convirtió en protagonista al llamar a Melero López a la pantalla y, una vez que el colegiado lo vio, pitó la pena máxima.

Lewandowski marcó desde los 11 metros, haciendo el 1-0. Pero el Rayo no desistió, igual que no lo hicieron los árbitros, en su afán de protagonizar una jornada de las más escandalosas que se recuerdan en el fútbol español. Pathe Ciss, autor del penalti sobre Martínez, sufrió uno en la zona de castigo de Szczesny, por parte de Pau Cubarsí. Pero ese agarrón no fue revisado y, ni mucho menos, sancionado.