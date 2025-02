Más vergüenza en Barcelona: los árbitros de Medina Cantalejo anulan el empate del Rayo

Mario Melero López quiso seguir la tónica que han tomado como habitual en el Comité Técnico de Árbitros y, además de no pitar un penalti a favor del Rayo y señalar uno sobre el Barcelona, anuló el gol del empate de los franjirrojos. Jorge de Frutos marcó el que hubiera sido el 1-1, pero quedó invalidado. Todo, por un fuera de juego posicional de Nteka. El delantero no hace por jugar, pero Iñigo Martínez choca con él, aunque nunca puede llegar a ese balón. Sin embargo, el linier levantó el banderín y el VAR no tardó ni 10 segundos en despachar la jugada. Tétrico, una vez más.

El partido llegaba precedido del escándalo arbitral de El Sadar, en el que al Real Madrid le impidieron ganar por una actuación bochornosa de Munuera Montero y de Trujillo Suárez desde el VAR. En otra demostración de que al conjunto blanco no le dejarán ganar esta Liga, llegó otro partido marcado por la polémica. En esta ocasión, los encargados de empujar al Barcelona al liderato fueron Melero López y, desde Las Rozas, Díaz de Mera Escuderos.

Primero, al Rayo no le señalaron un penalti claro cometido sobre Mumin, por un agarrón de Fort cuando el central iba a rematar al segundo palo, prácticamente a portería vacía. Melero lo pasó por alto y Díaz de Mera no le llamó a verlo en el monitor. Todo lo contrario que minutos después, cuando el agarrón se dio en el área contraria.

Entonces, Iñigo Martínez era sujetado por Pathe Ciss. Augusto Batalla salía a despejar de puños, evitando que –en cualquier circunstancia– el central culé hubiera llegado al remate. Sin embargo, Díaz de Mera Escuderos se metió por medio. Se convirtió en protagonista al llamar a Melero López a la pantalla y, una vez que el colegiado lo vio, pitó la pena máxima.

Lewandowski no falló, pero el Rayo no desistió, logrando el empate. Lo hicieron por medio de De Frutos. Como se aprecia en la imagen, parte varios metros por detrás del propio Martínez, que es el último hombre del Barcelona. Nteka sí que está en fuera de juego y el central culé choca con él, aunque el delantero franjirrojo hace todo lo posible por quitarse y no intervenir.

El choque llevó al árbitro a anular el gol, a instancias de su juez de línea. El linier levantó la bandera, Melero anuló el tanto, pese a que Martínez no llegaría a despejar ese disparo de De Frutos. Desde el VAR, emplearon menos tiempo en verlo que en el penalti que se fue al limbo sobre Mumin. De esta forma, el gol del Rayo no subía al marcador y el Barcelona mantenía la ventaja de 1-0 que le permitía, en ese momento, ser líder de la Liga, tras los pinchazos de Real Madrid y Atlético el pasado sábado.