La jornada 22 de la Premier League: horario de todos los partidos y cómo verlos en directo por TV gratis desde España

La Premier League regresa con la jornada 22 y los seguidores del campeonato inglés son conscientes de que se viene un fin de semana apasionante, ya que habrá un derbi entre el Manchester United y el Manchester City de Pep Guardiola. Por otro lado, también habrá duelo londinense con el choque entre el Tottenham y el West Ham, mientras que el Arsenal va a seguir defendiendo el liderato de la clasificación. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todos los partidos de la liga británica desde España.

Manchester United – Manchester City

La jornada 22 de la Premier League se abrirá con el gran partidazo de la jornada, el derbi mancuniano. El Manchester United y el Manchester City se ven las caras este sábado 17 de enero a las 13:30 horas (horario peninsular) en Old Trafford en lo que será un auténtico partidazo. Michael Carrick es el nuevo técnico de los red devils y se enfrenta a una dura prueba, ya que los de Pep Guardiola buscarán la victoria ante su eterno rival a domicilio para así también poder meter presión a un Arsenal que lidera la clasificación. El partido se podrá ver desde España por televisión en directo a través del canal principal de Dazn.

Sunderland – Crystal Palace

A las 16:00 horas de este sábado 17 de enero arrancará también otro partido bastante interesante entre dos equipos que pintaban bastante bien, pero que se han ido desinflando. El Sunderland y el Crystal Palace han bajado hasta la mitad de la tabla y sólo dos puntos les separan en la clasificación por lo que este choque de la jornada 22 de la Premier League que se podrá ver por TV y en vivo online mediante Dazn promete ser apasionante.

Chelsea – Brentford

A la misma hora, a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, de este sábado 17 de enero llega otro partidazo de la jornada 22 de la Premier League. Stamford Bridge acoge el duelo entre el Chelsea y el Brentford, dos clubes que están peleando por meterse en competiciones europeas. Los londinenses están octavos con 31 puntos, mientras que el cuadro visitante está quinto en la tabla con 33, lo que hace que todos los aficionados al campeonato inglés no se quieran perder este partidazo por televisión y lo podrán ver mediante el canal Dazn 2.

Liverpool – Burnley

Uno de los equipos más destacados de la Premier League, el Liverpool, que ya no tiene prácticamente opciones de pelear por el título, recibe en Anfield al Burnley en la jornada 22 de la Premier League. Los reds son claros favoritos para llevarse la victoria y los tres puntos ante un equipo que está sufriendo bastante y que parece destinado a descender a la Championship. Este choque se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn y se jugará este sábado 17 de enero a las 16:00 horas.

Tottenham – West Ham

Por el canal Dazn 4 se podrá ver en directo y en streaming desde España otro derbi que ha caído en la jornada 22 de la Premier League. Se trata del Tottenham – West Ham con ambos equipos en la zona baja de la tabla, aunque los Hammers están en una situación más delicada, ya que están en puestos de descenso y antes del arranque de esta fecha del campeonato están a siete puntos de la salvación. Este encuentro arrancará a las 16:00 horas de este sábado 17 de enero.

Leeds – Fulham

El último partido que comenzará a las 16:00 horas del sábado 17 de enero y que también se podrá ver por el canal que tiene Dazn en diferentes plataformas será el Leeds – Fulham. El conjunto local está actualmente en la zona baja de la tabla y un triunfo les serviría para abrir brecha con el descenso, mientras que el cuadro londinense está en la mitad de la tabla en tierra de nadie, aunque mucho más cerca de las competiciones europeas que de la zona peligrosa.

Nottingham Forest – Arsenal

El último partido del sábado 17 de enero comenzará a las 18:30 horas y en él actuará el actual líder de la clasificación de la Premier League. El Arsenal tiene una gran renta respecto a sus perseguidores, pero ahora que regresa la Champions League y se vuelve a tener un calendario cargado de encuentros no pueden permitirse fallar para poder, como mínimo, seguir sacando seis puntos al Manchester City y Aston Villa. Para ello tendrán que enfrentarse a un Nottingham Forest que marca la salvación en la tabla y este partido se podrá ver en directo por Dazn.

Wolverhampton – Newcastle

El domingo 18 de enero lo abrirán el Wolverhmapton y el Newcastle en un choque que corresponde a la jornada 22 de la Premier League y que será retransmitido en directo por TV por Dazn en España. Los Lobos siguen siendo colistas de la tabla y aunque ya consiguieron ganar su primer partido hace unas semanas, parece improbable que se salven. Por su parte, las Urracas han conseguido acercarse a puestos europeos y es por ello que esperan irse con tres puntos de este encuentro que arrancará a las 15:00 horas.

Aston Villa – Everton

El Aston Villa y el Everton cerrarán el domingo 18 de enero a las 17:30 horas con un partidazo que se podrá ver en directo desde España por televisión mediante Dazn. Los de Unai Emery son terceros y quieren hacerse fuertes en su estadio para sumar tres puntos y seguir luchando con el título de la Premier League. Por su parte, los Toffees acuden a Birmingham con la intención de aprovechar una de sus últimas oportunidades para engancharse por la lucha de los puestos europeos.

Brighton – Bournemouth

La jornada 22 de la Premier League se cerrará el lunes 19 de enero a las 21:00 horas con un duelo entre el Brighton y el Bournemouth que será emitido por TV a través de Dazn. Los locales están en la mitad de la tabla con 29 unidades en su casillero y en la decimoquinta plaza, con tres puntos menos que su rival, aparece el combinado dirigido por Andoni Iraola, al que parece que la temporada se le ha acabado, ya que no tiene pinta de que vayan a caer al descenso ni que puedan pelear por competiciones europeas.