Jorge Vilda se la pega en su aventura con Marruecos y se queda fuera de los Juegos Olímpicos

La Marruecos de Jorge Vilda no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. El combinado africano perdió 0-2 en casa contra Zambia en el partido de vuelta de la cuarta ronda del Preolímpico de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y, por tanto, el ex seleccionador nacional no se reencontrará con España en la cita de este verano. Zambia se une así a Nigeria, que completa el grupo de las campeonas del mundo, como los dos equipos africanos clasificados.

Marruecos lo tenía todo de cara para estar en París, venía de ganar 1-2 en el partido de ida. El ex seleccionador español Jorge Vilda tenía ante sí la oportunidad de llevar a Marruecos a sus primeros Juegos Olímpicos, que también serían los primeros para el técnico español, pero no aprovecharon la ventaja de la ida frente a una Zambia que remontó en Rabat en un encuentro de vuelta que necesitó de la prórroga para resolverse.

La delantera Barbra Banda neutralizó la ventaja del combinado norteafricano poco antes del descanso y aunque las locales tuvieron buenas opciones no pudieron igualar y se vieron condenadas a una prórroga donde sentenció de nuevo Banda con un tanto desde el punto de penalti al filo del primer tiempo. Las ‘Reinas de Cobre’, de este modo, repetirán presencia en los Juegos tras su participación en Tokio, aunque han quedado encuadradas en un grupo bastante complicado junto a Estados Unidos, Alemania y Australia.

De esta manera, Jorge Vilda tendrá que esperar la oportunidad para poder reencontrarse con las que fueron sus jugadoras en la selección española en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La aventura del ex seleccionador español en el conjunto africano ha comenzado con un batacazo que les ha costado la plaza en los Juegos Olímpicos del próximo verano.

Nigeria completa el grupo de España

Por otro lado, destaca el empate a cero del combinado nigeriano frente a Sudáfrica que le lleva directa al grupo de España en París 2024 gracias al triunfo de la ida (1-0). Nigeria sacó el máximo partido al gol de penatli de la jugadora del Atlético de Madrid Rasheedat Ajibade en la ida en casa, ya que empató sin goles en su partido de vuelta celebrado en Pretoria donde las sudafricanas apretaron mucho, sobre todo en el segundo tiempo, pero se toparon con una acertada Chiamaka Nnadozie.

De este modo, las ‘Súper Águilas’ volverán a disputar unos Juegos Olímpicos 16 años después de su participación en los de Pekín, donde no sumaron ningún punto. Nigeria completa así el grupo C donde quedarán encuadradas junto a España, Japón y Brasil. Tras la conclusión del Preolímpico africano ya se conocen cómo quedan confeccionados todos los grupos de los Juegos Olímpicos.

Así quedan los grupos de los Juegos

Las victorias de Nigeria y Zambia completan las plazas que faltaban en el grupo A y el grupo C de los Juegos Olímpicos de París 2024. Así, el grupo de España se queda como el grupo de la muerte. Las de Montse Tomé no lo tendrán fácil para superar la fase de grupos, pero su condición de campeonas del mundo y de la Liga de las Naciones les convierte en las principales favoritas.

Grupo A

Francia

Colombia

Canadá

Nueva Zelanda

Grupo B

Estados Unidos

Zambia

Alemania

Australia

Grupo C