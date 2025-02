Guardiola no levanta cabeza: el Manchester City pierde contra el Liverpool y se complica la Champions

Nuevo golpe para Pep Guardiola. Si la forma en la que cayó en el Santiago Bernabéu fue estrepitosa, ahora, el Manchester City ha vuelto a perder contra un rival directo. El Liverpool le ha ganado por 0-2 en el Etihad, en un partido en el que tampoco los citizens estuvieron cerca de su mejor versión. Salah hizo el primero de los goles, en una estrategia a la salida de un córner, mientras que Szoboszlai marcó el tanto definitivo antes del descanso. De esta forma, los reds continúan al frente de la clasificación y ya aventajan en 20 puntos a un City que se complica su presencia en Champions la próxima temporada.

Guardiola no pudo contar, como sucediera en el Bernabéu, con Erling Haaland. El delantero noruego seguía lesionado y se quedó fuera de los planes del de Sampedor para el partidazo que se celebraba en el Etihad. Si frente al Real Madrid no jugó por negarse a hacerlo infiltrado, contra el líder de la Premier también era baja. No jugaban tampoco Gündogan, Días o Grealish.

El City no dispuso realmente de oportunidades para marcar hasta el tramo final. Como ya hiciera en el Bernabéu hace unos días, no era rival durante el tiempo que el partido estaba abierto y sólo cuando sus opciones eran mínimas, era cuando comenzaban a cercar la meta de Alisson. Está vez, sin llegar a marcar.

El Liverpool no tardó en imponer su superioridad y reflejarla en el marcador. Lo hicieron desde la esquina, con una acción de pura pizarra: saque raso al primer palo de Mac Allister, donde Luis Díaz tocaba de primeras en diagonal hacia el centro del área grande, donde esperaba Salah, que la pegó. Tuvo suerte, además, el egipto puesto que tocó en Aké para desviar por completo a gol el chut y poner el 0-1 antes de los 15 primeros minutos de juego.

El Manchester City vuelve a caer

El City empezaba –sino lo había hecho ya de manera definitiva– a despedirse de la Premier. A su aparente control, con un gol anulado por fuera de juego a Marmoush a la media hora, se contrapuso un Liverpool con colmillo. Los de Slot estuvieron concretos cada vez que se propusieron un ataque, sobre todo con la inspiración de un futbolista incontestable como Salah, que también regaló el 0-2 a Dominik Szoboszlai.

En 37 minutos, el Liverpool había dejado los deberes hechos antes un pobre City que, de nuevo, se mostraba muy inferior a los rivales de su nivel. Todo, a pesar de la ingente e insultante cantidad de millones de euros gastados en fichajes tanto en verano como en invierno. Tiempos de cambio de ciclo, según Pep, que ya no confía en parte de su plantilla, a la que ve mayor.

Guardiola dice adiós a la Premier

En una campaña transformada en transición, el City no está para competir contra los grandes rivales. El Arsenal lo goleó 5-1, el Real Madrid lo superó en su casa (2-3) y fuera (3-1) y el Liverpool transformó el terreno de juego del estadio Etihad en el escenario de la superioridad que ha demostrado durante toda la temporada sobre todos los demás.

Por su parte, el Liverpool da un paso caso definitivo en su carrera por la Premier League. El conjunto de Anfield se va ya a 11 del segundo, que es el Arsenal de Arteta. Por su parte, el City se queda a 20 puntos pero lo complicado es que empieza a meterse en problemas de cara a su clasificación para la próxima Champions. Como España, Inglaterra apunta a meter a cinco equipos. Los de Guardiola son cuartos, igualados a puntos con los quintos (Newcastle), uno más que Bournemouth y Chelsea y dos por encima del Aston Villa de Asensio y Emery.