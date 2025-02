Luis Enrique ‘pasa’ del Liverpool: «No vi el sorteo, estaba tomándome un capuccino»

Luis Enrique atendió a los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Olympique de Lyon en la Ligue 1. Como era de esperar, al técnico le preguntaron por el duro enfrentamiento contra el Liverpool. El sorteo de este viernes determinó que el PSG se enfrente al mejor equipo de la fase de liga de la Champions League. Sin embargo, el asturiano dijo que no vio el sorteo porque «estaba tomándome un capuccino con mi mujer y con Rafel Pol (su ayudante)».

«No vi ningún papelito porque no estaba pendiente del sorteo. Estaba tomándome un capuccino con mi mujer y con Rafel Pol (su ayudante)», comenzó diciendo Luis Enrique sobre el emparejamiento contra el Liverpool en el sorteo de este viernes. La posición del PSG en la primera fase hacía que se tuvieran que enfrentar a uno de los dos mejores de la clasificación: Liverpool o Barcelona. Finalmente, Lucho no se verá las caras con su ex equipo, sino que viajará a Anfield para enfrentarse al líder de la Premier League.

No obstante, Luis Enrique se mostró «encantado» por el duelo contra el Liverpool en rueda de prensa: «Cualquiera de los dos equipos era un equipo de alto nivel, una eliminatoria atractiva, de las más impresionantes que puede haber actualmente por lo que hemos visto en juego y en resultados al Liverpool y al PSG. Esta competición nos está dando cosas interesantes, desde la fase de grupos. Hemos tenido rivales de muchísimo nivel y ahora hay equipos, como el mismo City o el Real Madrid, que es como una final de la Champions, en los playoffs. No sé si es bueno o malo, pero atractivo para el espectador va a ser».

Sobre la tensión que hay entre Textor y Al Khelaïfi tras las palabras del dueño del Lyon, el técnico comentó: «Lo primero es lo principal para mí. Yo pienso que cada presidente defiende a su club, sus intereses, a las mil maravillas. Nosotros estamos muy contentos de que Nasser sea nuestro presidente y que defienda a sus aficionados de la mejor manera. Cada uno tiene sus intereses. No tengo nada más que decir. Por supuesto que nos encanta que nuestro presidente defienda nuestros intereses».

Sobre si el partido contra el Manchester City fue un punto de inflexión, Luis Enrique afirmó que «no. No ha habido ningún momento de la temporada que haya hecho de interruptor. Desde el principio de temporada, he defendido a mi equipo, lo he defendido pese a que en algunos partidos el resultado no era el deseado. El equipo sigue en esa evolución, mejorando los números, y ahora es evidente que estamos en un muy buen momento”.

«Llevamos desde enero jugando prácticamente cada tres días. Gestionar los minutos y los partidos, el tiempo de juego, en función de lo que consideramos lo mejor del equipo. Es evidente que no depender de un solo jugador, es algo positivo», agregó el técnico asturiano sobre la gestión de minutos.

«La eliminatoria con el Liverpool será 50-50»

Luis Enrique también habló de la calidad de sus jugadores: «Pueden jugar ante bloques bajos y cuando presionan alto. Un jugador de primera división debe estar preparado para ello, para levantarse y aguantar las críticas. Respecto a Kang-in Lee, es un jugador muy querido, tiene un potencial de muy alto nivel, pero todavía tiene que mejorar, como el resto de sus compañeros». En cuanto a cómo va a gestionar el calendario, dijo: «Con mucho amor. Como siempre».

Respecto al partido del Liverpool y el hecho de que el Lille haya pedido postergar su partido contra el PSG, comentó: «De fechas se encarga la dirección deportiva y el club de buscar las mejores opciones para todos. Hay intereses comunes, es difícil llegar a acuerdos. Nosotros estamos preparados para competir… Respecto al Liverpool y las estadísticas, somos equipos muy similares, y estamos en el percentil más alto los dos, lo que significa que va a ser una eliminatoria de igualdad máxima. Llegamos al gol de manera diferente, pero el Liverpool ha demostrado que juega a un alto nivel. Nosotros también. Será una eliminatoria muy disputada. 50-50 diría».

Sobre los halagos del técnico del Olympique de Lyon, Luis Enrique se mostró agradecido: «Cuando un entrenador rival te halaga, es enriquecedor, porque se va a enfrentar a ti y ha visto tus virtudes, pero también los defectos, porque todos los equipos tenemos defectos. Fonseca es un técnico con una idea de juego similar. Necesita y quiere el balón, eso ya implica que vamos a tener un altercado, porque ambos queremos la pelota. Solo hay un balón, nosotros queremos tenerlo y recuperarlo lo antes posible». Por último, el ex seleccionador español habló de su rival: «Es uno de los mejores equipos en el plano individual. Me espero un partido muy complicado. Necesitamos estar a un gran nivel».