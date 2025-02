Sira Martínez, hija de Luis Enrique, vuelve con un famoso futbolista español

Sira Martínez, hija influencer de Luis Enrique, vuelve a ser noticia en redes sociales y medios de comunicación. Y es que la joven habría vuelto con Ferran Torres, con el que rompió hace bastante tiempo. Su perfil en Instagram demuestra la reconciliación, concretamente porque en el tablón de la amazona vuelven a aparecer multitud de publicaciones con el citado jugador del Barcelona y de la Selección Española peses a que el deportista había sido relacionado meses atrás con Marta Díaz.

Tras mucho tiempo juntos, en junio de 2023 se confirmaba la ruptura entre ambos. Ferran Torres y Sira Martínez hicieron pública su relación cuando el delantero todavía militaba en el Manchester City. Parecían formar una de las parejas más sólidas y estables del panorama deportivo. Su fichaje por el Barcelona allanó un romance que sin embargo finalizó. Poco después se supo el principal motivo de la ruptura. Según varias informaciones, ambos se habrían dado cuenta de que lo suyo no iba a ningún lado porque eran muy jóvenes y su objetivo era experimentar, madurar y centrarse en sus respectivas profesiones, Ferran en el fútbol y Sira en la hípica.



De hecho, algunos medios informaban de que esta no fue su única crisis durante la relación. Ya se habrían dado un parón previamente, las cosas no iban del todo bien, y volvieron a intentarlo, pero finalmente la relación terminó, pero ahora parece que no para siempre…

Y es que hace unos días empezaron a surgir rumores sobre una posible reconciliación porque ambos volvían a seguirse en las redes sociales. Pero todavía ha ido más allá el tema cuando Sira Martínez ha vuelto a publicar numerosos posts en los que aparecía con Ferran Torres que fueron archivados tras su ruptura, dejando entrever que el acercamiento es evidente.

Un Ferran Torres que hace meses fue relacionado también con Marta Díaz. Fue tras el final de la Eurocopa cuando comenzaron a ser públicos los rumores de un nuevo romance de la influencer con el futbolista del Barcelona. Sus ratos juntos y sus movimientos en redes fueron suficiente para que muchos crean que hay algo entre ellos. Este nuevo rumor nace de cuando Marta viajó a Alemania para ver la final de la Eurocopa con Alice Campello, la mujer del capitán de la selección española, Álvaro Morata. Y allí, después de que ganase España, también se fueron de fiesta. Al parecer, los testigos dicen que Marta tenía muy buena conexión con Ferran Torres, con el que también coincidió después en un concierto de Karol G en Madrid.

Yes, let’s talk a little magazine together. I have a guess about Sira Martinez and Ferran Torres. You know that Sira started following Ferran again. Ferran also liked Sira’s last post. So how did these two get in touch again? pic.twitter.com/kuqYuJ6cAk

— pino53′ (@Pinofb53) February 4, 2025