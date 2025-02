Guardiola se hace la víctima tras caer en Champions: «Todo el mundo me crítica y en Madrid me destruyen»

Pep Guardiola sigue sin levantar cabeza. El técnico del City, que atraviesa el momento más duro desde su llegada a Mánchester en el verano de 2016 (y quizás también de toda su carrera), volvió a tirar de victimismo en una entrevista con Sky Sports sobre los duros comentarios que está sufriendo tras caer eliminado en Champions esta semana ante el Real Madrid.

«Todo el mundo me crítica y en Madrid con los titulares me destruyen», confesó Guardiola en el encuentro que mantuvo con Neil Warnock, ex futbolista y entrenador inglés. «La única cosa que llevo peleando desde que empecé como entrenador es no perder a mis jugadores. Pierdo a mis jugadores por no elegir si ponerlos en el once o en el banquillo», aseguró el ex técnico del Barcelona sobre las numerosas lesiones que sufren sus pupilos esta temporada.

Asimismo, Guardiola hizo memoria durante la entrevista que concedió al medio británico y recordó la forma de ser de algún entrenador que tuvo en su etapa como jugador: «Yo era un futbolista que no jugaba y la gente lo entendía, pero siempre he pensado que cuando un entrenador hacía eso se limpiaba el culo para no asumir la responsabilidad, como si supieran que el mundo iba a culparte a ti», recalcó el entrenador catalán.

Guardiola: «Merecemos tener una mala temporada»

El técnico del City se mostró muy crítico con sus jugadores tras la eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid. Después de este batacazo histórico, Guardiola dejó claro que «algunos no pueden jugar cada tres o cuatro días». En la antesala del partido contra el Liverpool este domingo, al de Sampedor le preguntaron por la acumulación de lesiones de varios jugadores y si cree que serán capaces de mantener su nivel a pesar de todo.

«Esa es la realidad. Tenemos que sentarnos con los médicos, los jugadores y sus agentes y ser claros que algunos no pueden jugar cada tres o cuatro días. Y este año hay Mundial. Hay jugadores que no pueden mantener el nivel cada semana como en el pasado. Ahora tenemos más problemas. Esa es mi principal preocupación. Está claro que tienen calidad, pero no podemos usarla porque están lesionados, y luego recuperándose… merecemos tener una mala temporada después de todo lo que hemos conseguido en los últimos años», explicó Guardiola.

Tras caer eliminados en la repesca de la Champions, Guardiola era consciente de que era un hecho que podría suceder. «De cara al futuro, si queremos competir, los jugadores tienen que estar en forma y disponibles. Hemos tenido demasiadas bajas y los equipos ahora son más rápidos, más veloces, más fuertes y ahora mismo no podemos con ello», zanjó el entrenador de los citizens.