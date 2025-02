Así fue la impresionante pitada que el Bernabéu dedicó a Pep Guardiola

El estadio Santiago Bernabéu no dudó en dedicar la pitada más importante de la noche a Josep Guardiola cuando el nombre del entrenador del Manchester City sonó por la megafonía en el momento de presentar a los jugadores de ambos equipos. El entrenador español es muy poco querido en el coliseo madridista.

Pep Guardiola dio un uno por ciento de posibilidades a su equipo de pasar esta eliminatoria tras el 2-3 del partido de ida. El técnico español ha optado por ponerse la piel de cordero para una eliminatoria que está a un gol de distancia de ser empatada y a la que llega tras probablemente el mejor resultado de la temporada: el 4-0 contra el Newcastle United.

El Real Madrid busca hacer buena la diferencia obtenida en el Etihad Stadium hace una semana. Los blancos saben que tienen ventaja, pero también son plenamente conscientes de que no pueden fiarse de un Manchester City que no jugará de inicio con Haaland, el hombre que hizo los dos goles en el partido de ida.

«Es un tema psicológico que tenemos en cuenta porque ha pasado muchas veces, pero es difícil arreglarlo. A los jugadores les puedes decir que no tenemos ventaja y que tenemos que plantear el partido como si fuésemos 0-0, pero es tontería y nadie te cree. Hay un dato objetivo y es que marcamos tres goles y el City dos. Eso no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es la actitud del equipo y el planteamiento del partido sin hacer cálculos. El objetivo es hacer el mismo partido que hace una semana, pero no se puede olvidar que tenemos ventaja», aseguró Ancelotti en la previa del encuentro.

Para este partido, Guardiola sacó la siguiente alineación con el Manchester City: Ederson; Khusanov, Stones, Dias, Gvardiol; Nico, Bernardo Silva; Savinho, Foden, Gündogan y Marmoush.