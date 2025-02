¿Por qué no juega Haaland el partido de Champions contra el Real Madrid?

La gran sorpresa del partidazo de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu saltaba antes de las 21:00 horas, cuando a eso de las 19:45 salía la alineación del equipo inglés, en la que no figuraba su galáctico delantero Erling Haaland. El pichichi de Europa no será de la partida en el once de Pep Guardiola, pero se desconoce si el motivo es táctico y, por tanto, decisión del entrenador catalán, o si, en cambio, sufre algún tipo de lesión.

Haaland no saltó ni siquiera al calentamiento con el City y eso hizo saltar todas las alarmas en el club de Mánchester. El noruego se marchó sustituido el pasado sábado en el partido de Premier frente al Newcastle (4-0) y todavía arrastra esas molestias de rodilla por las que fue cambiado. De esta forma, Guardiola no ha querido arriesgar con el noruego y en su lugar ha apostado por uno de los fichajes que el club inglés ha acometido este invierno.

Omar Marmoush será el punta del City en el Bernabéu y viene de hacer un hat trick en el anterior encuentro de los de Guardiola. Haaland estará en el banquillo, pero lo lógico es que si realmente está lesionado no pueda disputar ni un sólo minuto. El noruego marcó el 1-0 en la ida en el Etihad, su primer gol al Real Madrid, y luego vio como los de Carlo Ancelotti le remontaban la eliminatoria (2-3).

La alineación del City sin Haaland

La alineación del City es la compuesta por Ederson en la portería, con John Stones, Khusanov, Ruben Dias y Gvardiol en defensa. Nico González forma con Gündogan en el centro del campo, con Bernardo Silva en la mediapunta. Savinho y Foden en los extremos y Marmoush, el sustituto de Haaland, en el centro del ataque. El noruego arrancará en el banquillo por decisión de Guardiola, que no ha arriesgado con su goleador de inicio por esas molestias en la rodilla.