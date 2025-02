El Real Madrid tendrá una baja muy sensible en la ida de los octavos de final de la Champions, ya que no podrá contar con Jude Bellingham. Ya sea contra el Bayer Leverkusen o frente al Atlético de Madrid, el inglés no podrá ser de la partida en un encuentro que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu tras ver amarilla en el tramo final de la primera mitad del encuentro que enfrentó a los blancos con el Manchester City.

Bellingham llegó tarde en una acción con Khusanov y el árbitro de la contienda, el rumano István Kovács castigó la infracción con amarilla. Una cartulina que conllevaba un castigo mayor, ya que le impedirá estar presente en el primero de los dos partidos de los octavos de final de la Champions.

Hay que recordar que, además de Bellingham, Camavinga, Endrick, Militao, Modric, Rüdiger y Tchouaméni son los jugadores que también están a una amarilla de tener que cumplir un partido de sanción en la Champions. Al igual que Ancelotti, que ha sido amonestado por protestar en dos ocasiones. Las cartulinas en la máxima competición continental no se limpian hasta la eliminatoria de semifinales, por lo que los blancos deberán tener mucho cuidado.