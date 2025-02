Guardiola: «Tengo que felicitar al Real Madrid, aunque como culé no me gustaría que fuera así»

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación tras ver como el Real Madrid le asistía un 3-1 muy doloroso en la vuelta del playoff de la Champions. Los ingleses se quedan fuera de la máxima competición a las primeras de cambio y, lo que es más preocupante, dejaron una imagen muy pobre ante un campeón de Europa infinitamente superior que, como en la ida, pudo hacer muchos más goles.

Guardiola analizó el partido por la vía rápida: «El mejor equipo ganó y nosotros hemos hecho un mal año en esta competición. Cuando terminas el 22 es que has estado mal. Queríamos llegar bien al partido y no tenemos el ritmo que tiene el Real Madrid en todas las áreas. Es el año en el que me he encontrado el mejor Madrid. Tienen capacidad de tener posesiones largas, de correr, de defender alto, atrás. Les felicito».

El español reconoció el mal momento del City: «Nosotros hemos sido un equipo cojonudo y este año hemos perdido la consistencia. Tenemos que aprender de esto. Hemos hecho algo único en estos años y ahora tenemos que centrarnos en clasificarnos para la Champions el año que viene».

«Hay que reconstruir el equipo, las cosas no son eternas. Tenemos jugadores veteranos y esto no dura para siempre. Yo no le niego ningún mérito a este grupo habiendo ganado seis Premier League y estando siempre en semifinales», añadió.

Además, tras ser preguntado por los cánticos del Bernabéu, donde le pedían que se quedara, fue claro: «Sí, me quedan fuerzas para quedarme. Tengo ganas de seguir».

Guardiola también habló de Haaland, que no pudo jugar contra el Real Madrid: «Me dijo que no se sentía bien y, aunque hemos intentado contar con él, no fue posible. El plan era buscar un mejor resultado, pero no pudimos. No supimos frenar a Mbappé».

Sobre sus sensaciones, explicó que acepta la realidad. «Han sido mejores. La temporada pasada a lo mejor tuvimos un rendimiento mejor. El equipo que se lo merece debería ganar. El año pasado a lo mejor pasó esta circunstancia».

«No estoy de acuerdo en que no lo hayamos hecho muy bien en Europa. Nos hemos ido muchas veces por cuestiones de detalles. No tengo reproches. El primer año el Mónaco no echó y fue un aprendizaje. Este año han sido mejores, aunque por lo culé que soy prefería que no fuera así», comentó.

A la hora de destacar al Real Madrid, habló de su dinámica: «Son capaces de hundirte y hacer transiciones. Bellingham se mueve por todo el campo. En los últimos años, tenía la sensación de que les podía ganar por algún sitio, pero este año tengo la sensación de que hacen muchas cosas bien».

Por último, habló del nivel del Real Madrid para ganar la Champions: «Siempre lo es, siempre lo ha sido, pero habrá que ver a otros. El Liverpool ha hecho muy buen, el Barcelona está fantástico o el PSG con Luis ha dado un salto».