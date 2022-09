Roger Federer anunció su retirada del tenis hace menos de una semana. El tenista helvético pondrá el punto y final a su carrera este viernes en la Laver Cup y ha reconocido que le encantaría hacerlo en un partido junto a Rafa Nadal. Además, el de Basilea se deshizo en elogios hacia Carlos Alcaraz, del que asegura que «será una de las estrellas del tenis» y que se siente «mal de no haber jugado con él».

«No evolucionaba la rodilla y tuve que tomar la decisión de retirarme».

Nunca le gustaron las operaciones

«Siempre pensé que no quería pasar nunca por el quirófano y lo he tenido que hacer varias veces».

¿Cuándo tomó la decisión?

«Estaba triste cuando me di cuenta de que era el final. Fue después de Wimbledon que tomé la decisión. Fue en vacaciones, este verano, cuando tomé la decisión. Claro que quería jugar para siempre pero no puede ser».

Mejores momentos de su carrera

«Cuando gané a Sampras en Wimbledon, el regreso de 2017 en Australia cuando gané a Nadal. Tampoco lo he pensado con exactitud».

¿Cómo será recordado?

«El hecho de haber sido tan consistente porque de joven no lo era. He estado arriba muchos años. He luchado por ganar casi todo lo que he jugado. Siempre me fijé en la regularidad de Schumacher o Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos».

Echará de menos

«El ponerme las zapatillas, la camiseta antes de jugar, pensar en el partido. Es bonito y estresante».

Pareja de dobles

«Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad».

Aceptar la retirada

«No fue fácil afrontar todas las preguntas de la retirada sin emocionarme. Quería que en mi adiós la gente estuviera contenta y que no estuviera diciéndome todo el tiempo que lo siente mucho».

«Me siento mal de no haber jugado con él. Lo que ha hecho en el US Open ha sido fantástico. Será una de las estrellas del tenis, siempre lo he dicho. Fue bonito escuchar sus palabras, peloteamos una vez en Wimbledon».

Decisión

«He tenido mucho tiempo para tomar la decisión porque llevo más de un año sin jugar».

Futuro

«Quiero ver algunos de mis partidos y leer todo lo que se ha escrito de mí que todavía no he leído».

Familia

«Pasaré más tiempo con ellos, después de aquí nos vamos de vacaciones».

O2 Arena de Londres

«Que sea en Londres me alegra porque el US Open se descartó cuando vi que Serena se retiraba allí. La ciudad es una de las más especiales de mi carrera por Wimbledon. La gente me ha apoyado desde el primer día».

Futuro en el tenis

«No quiero pensar en eso ahora sobre qué relación tendré con el tenis. Sólo quiero que los aficionados sepan que me seguirán viendo».

Espíritu ganador

«La gente se acostumbró en hablar de mí sobre el talento que tengo en los golpes, pero también me enorgullezco de la mejora en mi carácter en la pista y mi espíritu de lucha en la pista».

Recriminación

«Quizás haber sido más profesional al principio de mi carrera».

Nueva generación

«Será buena y más atlética que nunca. Zverev, Tsitsipas, Alcaraz… Se va a perder el saque y volea, los jugadores se quedan en la línea después de sacar».

GOAT del tenis

«Estoy orgulloso de lo que he ganado. Después de ganar mi decimoquinto Wimbledon todo lo demás ha sido un bonus. Que estuviera Sampras en la grada fue muy especial. Estoy contento de haber sido capaz de ganar 20 ‘Grand Slam’ y más de 100 títulos».