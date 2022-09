Federer: «Despedirme en un dobles con Nadal sería un sueño absoluto»

Roger Federer dará sus últimos coletazos a su carrera tenística en la Laver Cup y lo quiere hacer con Rafa Nadal en pista. El suizo, que no está en condiciones físicas para disputar un partido individual, debe disputar uno de los dobles que se deben disputar. Que jugará está asegurado pero quién será su pareja es todavía una incógnita. Si por él fuera, lo haría con el español, uno de sus grandes rivales en la pista y uno de sus grandes amigos fuera de ella.

«Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto», decía Federer estos días en unas declaraciones en las que coloca al español en un lugar preferente en su trayectoria, uno de sus grandes rivales pero también uno de esos que trascendió más allá de la pista, con el que comparte mucho. Ambos, por su forma de ser, son un ejemplo para muchos, de esos que rara vez tienen un mal gesto cuando están en la pista.

El ganador de 20 Grand Slams quiere despedirse con Nadal en un dobles, algo que no es ajeno para ellos. El estreno de la Laver Cup, allá por 2017, ambos tenistas ya compartieron pista y fueron pareja durante aquella cita. Esta decisión depende única y exclusivamente de Bjorn Borg, el capitán del equipo europeo que comparte funciones con Thomas Enqvist. El capitán de los europeos deslizó sobre el suizo que «eres el mejor».

Federer, en declaraciones que recoge SRF News, explica que la decisión de dejar los terrenos de juego en este momento, de anunciar su retirada, no era algo premeditado, que fue una decisión tomada hace poco. Fue durante la última edición de Wimbledon, tras una nueva exploración en su maltrecha rodilla derecha, cuando se dio cuenta que no podría seguir, le decía basta. » «No puede ser que esté tratando de correr detrás de algo que ya no es realista», reflexionaba al respecto.

Por último, confesó su orgullo por todo lo logrado y cosechado, por «haber jugado tanto tiempo y de tener tantos seguidores» durante toda su carrera y avisaba a los próximos tenistas en luchar por el número 1 en los próximos años, donde estará seguro el actual, el murciano Carlos Alcaraz: «Para ser número 1 tienes que dar mucho, renunciar a mucho. Pero a cambio pude viajar por todo el mundo y conocer gente y culturas interesantes».