Roger Federer se retira. La leyenda y ganador de 20 títulos de Grand Slam pondrá punto y final a su carrera deportiva con 41 años, después de disputar la Laver Cup entre el 23 y el 25 de septiembre. Una lesión de rodilla no permitirá al suizo regresar a la competición oficial, cerrando así una trayectoria de época. Federer anunció a través de un comunicado difundido en las redes sociales su adiós a las pistas.

La retirada de Roger Federer llega después de pasar tres veces por el quirófano para operarse de la rodilla derecha. Desde 2021 no ha vuelto a las pistas, lo que le ha llevado a perder todos los puntos del ranking ATP . En sus planes estaba regresar para el ATP 500 de Basilea , que se disputará a finales de octubre, sin embargo no se ve preparado para volver a la competición, por lo que tras la exhibición de la Laver, pondrá fin a su carrera.

To my tennis family and beyond,

With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022