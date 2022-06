Federer se rinde a Nadal: «Es gigantesco»

El mundo del tenis se deshizo en elogios hacia Rafa Nadal después de que el balear conquistara su decimocuarto Roland Garros, el Grand Slam número 22 de su carrera. El último en sumarse a esta lista ha sido nada más y nada menos que Roger Federer, que ha calificado de «increíble» lo que ha logrado el español en una entrevista en su país.

«Es increíble lo que ha conseguido Rafa. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam, y él ya lleva 22», dijo el tenista helvético al ser preguntado por el nuevo título de su amigo Rafa Nadal, con el que volverá a compartir pista en la Laver Cup, torneo que él mismo organiza.

Con el decimocuarto título en la arcilla parisina, Nadal puso tierra de por medio en la carrera por ser el mejor de la historia y ya aventaja en dos Grand Slams a Federer y Djokovic (20 cada uno). De hecho, el siguiente tenista con más títulos de este calibre tras estos tres extraterrestres es Pete Sampras con 14, los mismos que ha ganado Rafa en Roland Garros. Hasta el maestro suizo alucina con lo que ha conseguido el pupilo de Carlos Moyá.

«Ahora Rafa ha ganado Roland Garros 14 veces. Es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido. Me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo… yo ya pensaba: ‘Esto no puede ser’. Pero él sigue elevando el listón. Es gigantesco», comentó Federer en una entrevista concedida al diario suizo Tages-Anzeiger.

El regreso de Federer

Durante su entrevista, Roger también habló sobre sus planes para regresar al circuito en 2023. El helvético lleva inactivo desde que fuera eliminado en Wimbledon 2021 a manos del polaco Hubert Hurkacz y tiene planeado jugar la Laver Cup y el torneo de Basilea esta temporada, campeonatos organizados por él. Al ser preguntado por si volverá a la competición el curso que viene, Federer contestó con un «definitivamente, sí».

«Cómo y cuándo, no lo sé todavía, pero esa es la idea. Todavía no tengo planes más allá de la Laver Cup y Basilea. Para mí es importante recuperar la forma y entrenar a tope. Una vez que consiga eso podré elegir cuántos torneos juego y dónde», explicó el tenista de Basilea y ganador de 20 Grand Slams. De momento, habrá que conformarse con verle en la Laver Cup donde formará equipo con Nadal.