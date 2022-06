El entrenador de Federer se rinde a Nadal: pide que pongan su nombre a la central de Roland Garros

Con la victoria de Rafa Nadal en Roland Garros, hubo múltiples reacciones de admiración una vez más por el tenista español en diferentes ámbitos del deporte, la cultura, etc. Una de las más llamativas ha sido la de Ivan Ljubicic, entrenador de Roger Federer. El técnico croata lanzó una propuesta al aire: llamar a la Philippe Chatrier, la pista central del Grand Slam francés, Rafa Nadal, en homenaje a sus 14 victorias sobre la tierra batida parisina. Un mensaje que enseguida se hizo viral. ¿Lo tendrán en cuenta en Francia?

Sin apenas rodaje en la tierra batida, recién cumplidos los 36 años y con un muy mermado pie izquierdo, Rafa Nadal encontró el modo de volver a levantar al cielo de París un nuevo título de campeón de Roland Garros. Lo hizo justo un 5 de junio, en el aniversario de su primer triunfo en París con apenas 19 años recién cumplidos. Ahora, 17 años después, ha hecho realidad su 14º título de Roland Garros. Una gesta histórica, un hito que raramente alguien podrá conseguir y que le permite agrandar su leyenda en París.

Entre las múltiples felicitaciones y mensajes de reconocimiento destacó el de Ivan Ljubicic, entrenador de Roger Federer y ex tenista. El croata, víctima precisamente de Nadal en dos ocasiones en Roland Garros -semifinales de 2006 y octavos de 2011-, publicó un interesante mensaje en sus redes sociales, lanzando una propuesta al aire.

Not many PLAYED 14 @rolandgarros tournaments. He won it 14 times. There is no word to describe this feat. Don’t think good old Phillippe would mind if his court changes the name to Rafael Nadal – statue is not enough

