Esta noche se entrega el París el Balón de Oro 2021. Sigue en directo la gala de entrega de premios de la revista France Football, en la que se conocerá al mejor futbolista del año. Robert Lewandowski, Leo Messi, Jorginho y Karim Benzema son los grandes favoritos a llevarse el galardón entre los 30 nominados. Además, se entregará el Balón de Oro femenino, el premio Kopa al mejor joven y el premio Yashin al mejor portero. Sigue en directo todo lo que suceda en el Theatre du Chatelet de la capital gala, con comentarios minuto a minuto, en OKDIARIO.

¡EL PRIMER PREMIO DE LA NOCHE SE VIENE PARA ESPAÑA! ¡Pedri es el mejor jugador sub-21 de este 2021! El jugador del FC Barcelona se impone a Bellingham, Musiala, Nuno Mendes y Greenwood.

El Premio Kopa se va a entregar. El encargado de desvelar el nombre será Fabio Cannavaro.

El piloto español y su compañero del equipo Alpine, Esteban Ocon, han sido los encargados de pasear en un coche de la firma francesa los dos Balones de Oro, el masculino y el femenino, por todo París, haciéndolo llegar hasta el Theatre du Chatelet.

