Quién ganará el Balón de Oro 2021 es toda una incógnita que se despejará este lunes 29 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Théâtre du Châtelet de París. En un año en el que Italia ha ganado la Eurocopa y el Chelsea la Champions League, el favorito según las casas de apuestas es Robert Lewandowski, que fue el máximo goleador europeo la temporada pasada y sigue siéndolo ésta.

Tras Robert Lewandowski, el futbolista que más goles anotó la campaña anterior y que, por tanto, se llevó la Bota de Plata, fue Leo Messi. Y es precisamente el argentino el segundo gran favorito para hacerse con el Balón de Oro 2021 según los pronósticos. A su favor juega la Copa América que ganó con su selección, la Copa del Rey que conquistó con el Barcelona o el mediático fichaje por el PSG que protagonizó este verano. En las últimas horas, Patrice Evra ha filtrado que Messi habría ganado el Balón de Oro 2021, por lo que habrá que ver si se alza por séptima vez con este trofeo. “Enhorabuena Lionel Messi por ganar otro Balón de Oro. A la gente que no me entiende cuando hablo, me la…”, es lo que escribió Evra en sus redes sociales.

Haber ganado tanto la Eurocopa con Italia como la Champions con el Chelsea convierte a Jorginho en la principal alternativa a Robert Lewandowski y a Leo Messi en la pelea por el Balón de Oro 2021. La principal baza francesa, por su parte, no sería Kylian Mbappé sino Karim Benzema. También cuenta con opciones Mohamed Salah, para muchos el mejor jugador del mundo. Sin embargo, el egipcio no logró ningún título con el Liverpool ni ha disputado ninguna competición importante con su selección, lo que le coloca en una posición de cierta desventaja. Tampoco puede descartarse a Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones. El luso fue el tercer máximo goleador de 2021 tras Robert Lewandowski y Leo Messi, y conquistó la Supercopa de Italia y la Copa de Italia con la Juventus.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro 2021 tendrá lugar el lunes 29 de noviembre a partir de las 20:00 horas. Se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París.

¿Dónde ver la gala del Balón de Oro por TV online y en directo?

La gala del Balón de Oro 2021 se podrá ver por televisión a través de Mega. Además, se podrá seguir con comentarios en directo en la página web de OKDIARIO.

Nominados al Balón de Oro: