Robert Lewandowski estaba decidido a terminar su carrera en el Bayern de Múnich. Allí ha vivido los mejores momentos como futbolista, es titular indiscutible y una de las estrellas del equipo. Sin embargo, la situación habría dado un giro radical de 360 grados y ahora estaría pensando en marcharse a final de temporada tras las declaraciones del director deportivo, Hasan Salihamidzic, sobre Erling Haaland.

Según Sport Bild el delantero polaco se ha enfadado con el club por las palabras del directivo muniqués en las que desvelaba que estaba siguiendo al futbolista noruego del Borussia Dortmund. «Ha marcado 60 goles en 60 partidos. Tenemos que estar atentos a esto. De lo contrario, seríamos unos aficionados», comentó Salihamidzic al ser preguntado por Haaland. Estas palabras no sentaron nada bien a Lewandowski que, según el mencionado diario alemán, estaría meditando dejar el Bayern al final de temporada.

Sin embargo, las declaraciones del director deportivo no serían lo único que le ha cabreado al delantero polaco. El propio Sport Bild explica que está molesto con su rol en el equipo, pide que le busquen más en los partidos y tener una mayor participación en el juego del Bayern. Un cúmulo de cosas que se han ido sumando hasta que el vaso ha rebosado y el jugador ha explotado.

El contrato de Lewandowski termina en 2023 y las partes todavía no se han sentado a hablar de la renovación. En Múnich son conscientes de que si quieren retenerle deben cambiar varias cosas, y todo debe ser antes de que termine la presente temporada porque de entrar en la siguiente restándole un año de contrato se complicaría el futuro del polaco en el Bayern. En tal caso sólo les quedaría dos opciones: venderle para que no se vaya gratis en verano de 2023 o conseguir convencer al The Best de que siga vistiendo la camiseta del campeón de la Bundesliga.