Neymar mandó un mensaje a los críticos e hizo un repaso a la actualidad el PSG en una entrevista concedida al canal de Youtube Fui Clear. El delantero brasileño aseguró que sólo sale de fiesta cuando no tiene entrenamientos al día siguiente y también dejó claro que los títulos en París sólo llegarán si todas las estrellas juegan y trabajan juntos.

Fiestas

«Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada. (…) ¿Cuál es el problema? Tienes que cobrarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera….».

Físico

«Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?».

Títulos en el PSG

«No importa los nombres que tenga el equipo, somos conscientes de nuestro potencial, del equipo que tenemos hoy. Pero si no jugamos juntos, si no trabajamos juntos, si no nos esforzamos el uno por el otro, las cosas no sucederán. Como equipo, necesitamos entendernos mejor para que eso suceda».

Arrepentido

«Me equivoqué mucho y si pudiera cambiar algunas cosas, seguro que tomaría otras decisiones. Pero la madurez va llegando, aunque eso no quiere decir que con 30 años esté perfecto, maduro».

Vinicius y Rodrygo

«Tenemos jóvenes nuevos ahora en la selección, como Vinicius y Rodrygo, que son dos jugadores que pueden crecer mucho más todavía. Tenemos buenos jugadores que son ‘top’ en Europa, pero son de un perfil diferente a lo que teníamos antiguamente. No se puede comparar, aunque el fútbol está hecho de comparaciones».

Mundial de Qatar

«Creo que esta será una Copa para sorprender, sabemos lo difícil que es ganar una. Es mi mayor sueño».