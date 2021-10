Neymar ha concedido una entrevista en la que ha hablado de la actualidad del PSG. El atacante brasileño asegura que quiere volver a hacer historia junto a Leo Messi, tal y como la hicieron durante los años que coincidieron en el Barcelona y también tuvo palabras de halago para otros compañeros como Kylian Mbappé o Marco Verratti.

«Estoy muy contento de tener a Messi en el PSG», comenzó explicando en la entrevista concedida a Red Bull, marca que patrocinaba el evento que el propio futbolista había organizado. «»Es un crack, un genio», dijo acerca del delantero rosarino. «Es mi amigo y cuando tienes amigos a tu lado las cosas van mejor y todo es más tranquilo», comentó Neymar.

Desde que Neymar se marchó del Barcelona se especuló con que ambos futbolistas podrían reencontrarse de nuevo. Durante varias temporadas el habilidoso extremo brasileño intentó regresar al Camp Nou, pero nunca llegó a buen puerto la negociación. También el PSG se había interesado en Leo Messi, pero no fue hasta verano cuando pudieron conseguirlo.

«Espero hacer con él la historia que hice con él en el Barcelona», comentó Neymar acerca de Leo Messi. Ahora el brasileño quiere conseguir grandes logros con el PSG, donde juega con Mbappé y Verratti, con los que ha quedado sorprendido. «Kylian es muy rápido, es joven, es un gran crack», dijo sobre el atacante que el verano que viene podría fichar por el Real Madrid.

«Sabía que Verratti era un gran jugador, pero no tan espectacular. Con certeza, es de los mejores centrocampistas con los que he jugado, junto a Xavi e Iniesta», opinó sobre el mediocentro italiano. Fuera del fútbol, reconoce que su ídolo es Michael Jordan. «Tenemos historias un poco parecidas, me inspiro mucho en él, en cosas que él pasó, cosas que le dicen», comentó.