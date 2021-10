Neymar, Messi y Mbappé forman el tridente de moda del momento. El PSG cuenta con tres de los mejores futbolistas del mundo en su plantilla, tres firmes candidatos a ganar el Balón de Oro cada temporada. Aunque Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, tiene un favorito: Leo Messi. Así lo dijo hace unos días cuando le preguntaron por su favorito para el galardón.

Estas declaraciones le han traído problemas con sus estrellas. Según contó, en tono de broma, en el post partido del Clásico de Francia entre el Olympique de Marsella y el PSG, tuvo problemas con Neymar y Mbappé por decir que el argentino se merecía el Balón de Oro. Las dos estrellas le reclamaron que por qué no ellos.

«Tuve un problema por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro. Después, Neymar y Mbappé me dijeron que por qué no ellos. En cualquier caso, estaría bien que cualquier jugador del París lo ganara, pero Leo lo merece», comentó entre risas al acabar el duelo del domingo en el Vélodrome.

A día de hoy, Leo es el gran favorito para llevarse su séptimo Balón de Oro mientras que sus compañeros (Neymar y Mbappé) están entre los 30 nominados pero con muy pocas opciones. De hecho, ninguno de los dos se encuentra entre los 10 favoritos. Lo cierto es que las declaraciones de Pochettino han traído cola en un vestuario parisino lleno de grandes estrellas.

El PSG tiene el mejor tridente del momento, pero los resultados no están siendo los esperados. Hay quienes afirman que no ganar la Champions sería un fracaso tras la inversión realizada en verano. Messi no termina de acoplarse al equipo, su rendimiento dista mucho del que era la pasada temporada en el Barcelona. No se encuentra cómodo y comienzan a caerle las primeras críticas en Francia.