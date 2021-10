Deolane Bezerra es muy conocida en Brasil por ser la viuda del cantante Mc Kevin, que falleció en mayo tras caer desde un quinto piso del hotel en el que se alojaba. Neymar era íntimo amigo del rapero de 23 años, y en su momento expresó su profundo dolor y tristeza en las redes sociales tras conocer la noticia, además de homenajearlo tras un partido.

Meses después, la abogada es noticia en Brasil porque ha montado un incendio. Según varios medios de aquel país, Deolane Bezerra ha comprado dos mansiones de lujo en las que se ha gastado más de tres millones de euros de la herencia de Mc Kevin. Concretamente, ha adquirido esas dos propiedades ubicadas en el exclusivo barrio de Sao Paulo, una de ellas con ocho habitaciones, cuatro plantas, gimnasio, piscina, un bosque privado, barbacoa…

Todavía se investigan los hechos en Brasil y las pesquisas dieron un giro después de que dos testigos desmintieran la principal hipótesis que se tenía hasta el momento. Primero se dijo que MC Kevin se golpeó la cabeza saltando a la piscina, pero después O Globo dio a conocer la versión de dos testigos, la modelo fitness Bianca Domingues y Victor Elias Fontenelle, que estaban junto al artista.

Ambos contaron que MC Kevin mantuvo relaciones con la modelo y temiendo la llegada de su esposa saltó al balcón de la habitación de abajo, con la mala fortuna de que cayó al vacío. Su mujer, Deolane Bezerra, se alojaba en el mismo hotel y se había casado con él hace apenas dos semanas. Lo que está claro es que Kevin cayó desde una altura de 18 metros y fue atendido con vida, pero no pudo sobrevivir a las graves heridas que se había ocasionado. «Sin creérmelo, 23 años… Niño, te juro que no sé qué decir… Solo te agradezco el cariño que me tenías, tatuaje, camiseta, fotos, fotos, botas, remeras y etc… Habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones pero lamentablemente no podremos», escribió Neymar tras conocer la trágica noticia.