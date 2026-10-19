El Paris Saint Germain recibe este martes al Barcelona en uno de los duelos más esperados de la presente Champions League. Nuestro experto Marcos López analiza en OKScouting las claves de un partido donde Luis Enrique puede poner los cimientos para ganar su tercera orejona seguida. No te pierdas el análisis más detallado de un partido de máximo nivel.
Fútbol fluido, así juega el PSG de Luis Enrique
Trepa por una pared, vuela y aterriza: el espectacular coche eléctrico con el que Tesla ha asombrado al planeta
Rescatan contrarreloj a seis delfines y 300 peces luna atrapados en una red de pesca en Ceuta
Ríos de ceniza y lodo: la lluvia de otoño arrastra los restos del incendio de Burgohondo a los embalses
El agua contaminada de las duchas para inmigrantes instaladas por el Gobierno se vierte directamente al mar de Ceuta
¿Te dejarías rescatar por una cucaracha gigante? Crean insectos cíborg que te inyectan un fármaco vital
Los inmigrantes ilegales hacen sus necesidades junto al mar porque los baños del campamento del puerto de Ceuta no funcionan
Exigen transparencia sobre la evacuación de aguas residuales del campamento para inmigrantes de Ceuta
El menú de los inmigrantes en las playas de Ceuta: centollos y una lapa protegida pescados ilegalmente
Alarma en Ceuta por el impacto ambiental de 4.000 bolsas diarias de plástico que Cruz Roja reparte a los ilegales
Almeida se quita la boina: el alcalde de Madrid presume de sus buenos datos de calidad del aire
3.000 drones iluminan el Jarama: Madrid ensaya la movilidad aérea antes del Gran Premio de F1
Un guiño al símbolo de Madrid: dos osos gigantes de madera y 960 árboles darán forma al parque sobre la M-30
Una ONG denuncia ante la Guardia Civil la muerte a golpes de una cría de delfín en la playa ceutí de El Trampolín
Cuti Romero, el káiser del Cholo
Cámaras aéreas captan desde el cielo el antes y el después del devastador colapso del glaciar en Nepal
Galletas elaboradas con plástico reciclado: el alimento de la NASA para los viajes al espacio profundo
Un satélite europeo detecta un iceberg del tamaño de Manhattan separándose de un glaciar en Groenlandia
Descubrimiento mundial en Loro Parque: los delfines distinguen plástico, aluminio y acero sólo con su sonar
Nicolás Piñeiro: "La falta de políticas forestales ha sido la gasolina que ha arrasado media provincia"
OKGREEN localiza en Madrid el nuevo radar que multará hasta con 3.000 euros a los coches más contaminantes
Espectacular traslado por carretera de las enormes palas para un parque eólico de Iberdrola en Álava
Primeras señales "positivas" en la lucha contra el fuego que ha quemado 77.000 hectáreas en el centro de España
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