La foto que todos los aficionados del Atlético querían ver

Ésta es la foto que todo aficionado del Atlético quería ver, la del francés Robin Le Normand entrenando con el grupo. El defensor sufrió un hematoma subdural en el derbi ante el Real Madrid disputado el pasado 29 de septiembre y se ha perdido siete partidos oficiales. No se le espera para el del domingo en Mallorca, pero sí para el siguiente, el que venga después del parón. Es la mejor noticia posible para Simeone.

Sesión de viernes ✅ pic.twitter.com/EsOZtnnR4Q

— Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2024

Esta publicación en la red social X del departamento de comunicación del Atlético es la que la despertado la euforia entre la afición rojiblanca porque se ve a Le Normand entrenando con sus compañeros. Tal y como adelantó OKDIARIO el jugador intentó volver coincidiendo con los partidos ante el Lille y el Leganés, pero los servicios médicos no se lo permitieron porque no tenían plenas garantías de que el hematoma subdural se hubiera absorbida. No hay ahora tampoco noticias oficiales al respecto, pero desde luego si se ha incorporado a la dinámica de grupo es que la recuperación avanza por buen camino.

Todo son buenas noticias esta semana para Simeone, que ayer pudo contar también en el entrenamiento con Marcos Llorente y César Azpilicueta, que en principio deberían entrar en la convocatoria para jugar en Son Moix ante el Mallorca el próximo domingo, aunque dado el buen rendimiento de la defensa en París, así como el retorno de Giménez, que estaba sancionado en la Champions, todo hace indicar que el Cholo insistirá en los mismos que volvieron del Parque de los Príncipes con los tres puntos bajo el brazo.

La ausencia de Le Normand estaba resultando catastrófica para el equipo. Con el francés en el campo sólo se encajaron cuatro goles. Sin él ya se han recibido 12, y eso contando con algunas intervenciones de Oblak magníficas que han evitado que la cifra fuera mayor. Poder volver a contar con la dupla Le Normand-Giménez es la noticia que llevaba mucho tiempo esperando Simeone, y que ahora está muy cerca de convertirse en realidad.