La Fórmula 1 da por hecho el fichaje de Fernando Alonso por Mercedes

La Fórmula 1 ve a Fernando Alonso fichando por Mercedes para la próxima temporada y también a Carlos Sainz ocupando la vacante de su compatriota para desembarcar en Aston Martin. Así se desprende del pronóstico realizado por la televisión oficial del campeonato, un esbozo de la futura parrilla para 2025 que contará con varios cambios importantes después del efecto dominó provocado por la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari.

El baile de nombres en la Fórmula 1 continúa desde que estalló el bombazo en Ferrari de cara al año que viene. Disputadas las dos primeras carreras del año en Bahrein y Arabia Saudí, todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, pero lo que sí sabe Fernando Alonso es que su Aston Martin tiene menos prestaciones que hace un año, cuando se acostumbró a subir al podio con regularidad.

Pese a su mejoría en Arabia, donde logró finalizar en quinta posición, el piloto español avisó a su escudería de que deben mejorar notablemente. «A ver cómo se da Australia. Hemos dado un pequeño paso de Bahrein aquí. Somos rápidos en clasificación y tuvimos la suerte de estar delante de Mercedes y McLaren. Vamos a intentar seguir clasificando bien, pero hay que buscar soluciones para el ritmo de carrera», advirtió la semana pasada.

Fernando Alonso tiene las orejas tiesas pensando en su mejor opción para la próxima temporada y no pierde de vista a Mercedes ni ninguna otra opción, a pesar de que públicamente intenta rebajar esa expectación asegurando que ni siquiera tiene claro si continuará en la Fórmula 1 en 2025. Su excelente rendimiento sobre el asfalto invita a pensar que su posible retirada es un farol.

