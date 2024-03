Briatore se vuelve a reunir con Toto Wolff en medio de los rumores del fichaje de Alonso por Mercedes

Cada día que pasa los rumores crecen a la par que la incógnita del futuro de Fernando Alonso. Sin su continuidad en la Fórmula 1 decidida, no se da por hecho que vaya a seguir en Aston Martin y muchos aficionados ya sueñan con un posible fichaje por Mercedes. Lo último en prender la llama ha sido un nuevo encuentro entre Flavio Briatore y Toto Wolff, esta vez con George Russell, buen amigo de Alonso, como intermediario.

El antiguo jefe de Renault y mano derecha de Alonso, Briatore, ya se reunió con el principal directivo de Mercedes el mismo día de la presentación del AMR24, y ahora en esta segunda reunión compartieron mesa con el que sería el compañero del asturiano si fichase por la escudería alemana, Russell.

El británico todavía comparte garaje con Lewis Hamilton, que se marchará a Ferrari en 2025, y en teoría está llamado a ser el número uno de Mercedes. Eso es lo que traslada Toto Wolff, que tampoco descarta la llegada de un piloto más experimentado que acabe de curtir a Russell. Al igual que sus palabras, los hechos del germano tampoco hacen pensar ese nuevo rol del ’65’.

