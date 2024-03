El primer mensaje de Carlos Sainz tras su operación: «Me siento mucho mejor»

Carlos Sainz ha tranquilizado a todos los aficionados a la Fórmula 1 tras su operación de este viernes y ha confirmado que «me siento mucho mejor» tras pasar por esta complicación física en Arabia Saudí. El piloto español de Ferrari fue operado de apendicitis tras sentirse indispuesto en el circuito de Yeda.

«He tenido hoy una pequeña operación y me siento mucho mejor», ha confirmado el propio Carlos Sainz con un mensaje optimista en las redes sociales. El madrileño había llegado a tener hasta 39 de fiebre, una temperatura muy alta que le impedía vivir con tranquilidad.

Pese a ello, Sainz había marcado dos muy buenos tiempos en los primeros entrenamientos libres. En la primera sesión de entrenamientos de este Gran Premio de Arabia Saudí fue sexto mientras que en la segunda terminó en séptima posición. En ambos casos Carlos participó ya con grandes problemas de salud.

Tras dos días con ese dolor abdominal que en un principio no se sabía de dónde venía este viernes fue diagnosticado de apendicitis, por lo que tuvo que pasar por el quirófano. Lo hizo en el Hospital de las Fuerzas Armadas del Rey Fahad, tal y como ha confirmado Carlos Sainz.

«Gracias por todos los mensajes y gracias a todos los que me han cuidado estos días aquí, especialmente al Hospital de las Fuerzas Armadas del Rey Fahad. MUCHAS GRACIAS», ha añadido el piloto español en su mensaje en las redes sociales.

Underwent a smooth operation today and I’m feeling much better!

Thank you for all your kind messages and to everyone that has looked after me these days here in Saudi, specially at the King Fahad Armed Forces Hospital. THANK YOU 🙏🏻

Great Quali from @OllieBearman on his hasty…

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 8, 2024