Carlos Sainz no correrá el GP de Arabia Saudí por una apendicitis

Carlos Sainz es baja para el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 por una apendicitis. El madrileño arrastraba un proceso febril desde que llegó a Yeda el pasado miércoles, pero aún así se subió al monoplaza el pasado jueves para disputar los libres 1 y 2 con el Ferrari. No obstante, a pesar de haber salido a pista, su estado de salud no ha mejorado y finalmente ha tenido que ser ingresado en el hospital por una apendicitis. El joven Oliver Bearman, de la Fórmula 2, subirá a la Fórmula 1 para sustituir al español.

El equipo Ferrari confirmó la noticia en sus redes sociales: «Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía. A partir del FP3 y durante el resto de este fin de semana, será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no volverá a participar en esta ronda del Campeonato de F2. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación».

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.

As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.

The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED

