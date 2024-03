Mala suerte para Carlos Sainz. Después de un fin de semana increíble en el que firmó un tercer puesto y subió al podio en el Gran Premio de Bahrein, el piloto español se ha sentido indispuesto en su llegada al circuito de Yeda, donde iba a comparecer ante los medios de comunicación tal y como estaba previsto. Finalmente, no ha podido hacerlo al sentirse mal y toda la actividad comunicativa se trasladará a este jueves, un día en el que Ferrari espera contar con él para correr los Libres 1 y 2.

«Carlos no se encuentra bien y ha regresado al hotel. Reprogramaremos los compromisos con los medios de hoy para mañana por la mañana», informó la propia escudería italiana en un breve comunicado emitido en sus redes sociales. Al parecer, según informan desde Arabia Saudí, Sainz habría padecido una indisposición leve, con la cual se ha decidido ser cauto para que no le cause ningún problema mayor durante el GP.

Lo normal es que este jueves vuelva al trazado para disputar las dos primeras sesiones de entrenamientos, en las que se enfocará en la preparación para la clasificación del viernes y la carrera del sábado, que se volverá a adelantar un día con motivo del ramadán, al igual que sucedió en Sakhir durante el primer fin de semana del año en la Fórmula 1.

Después de su espectacular carrera en Bahrein, en la que se volvió a instaurar como la principal alternativa a los Red Bull, Sainz no ha comenzado su andadura en Arabia de la mejor manera posible. El piloto madrileño adelantó dos veces a su compañero, Charles Leclerc, y también superó a George Russell para subirse al primer podio de la temporada junto a Max Verstappen y Checo Pérez.

Sainz no habla… pero Alonso sí

Quien sí compareció ante la prensa fue Fernando Alonso, que soltó un bombazo acerca de la posibilidad de fichar por Red Bull. Con el enfrentamiento abierto entre los Verstappen y el jefe de la escudería, Christian Horner, más Pérez que finaliza su contrato al término de este Mundial, el asturiano se ha hecho eco de las voces que unían su nombre al de la mejor escudería de la parrilla y ha afirmado que al «no» tener «ningún contrato en este momento» está «claro» que está «en la lista de Red Bull».

«Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil de creer todos ellos. Sí que creo que estoy en la lista, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otra», ha dicho Alonso ante los medios de comunicación en Yeda antes de subirse de nuevo al Aston Martin para el GP de Arabia Saudí de F1, el segundo del calendario.

Todo esto viene por el lío generado durante el GP de Bahrein, donde el paddock parecía más el de un reality que el de un deporte, algo no tan extraño en el conocido como Gran Circo. Durante el primer fin de semana pasaron muchas cosas, por ejemplo esa reunión de Jos Verstappen con el jefe de Mercedes, Toto Wolff, después de pedir alto y claro la marcha de Horner de Red Bull, tachándole de ser quien «está causando los problemas» cuando «el equipo está a punto de partirse».