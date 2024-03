Carlos Sainz ya está negociando «con varios equipos» para definir su futuro en el Mundial de Fórmula 1 a partir de 2025. El piloto español, que arrancó el campeonato con un excelente podio en el Gran Premio de Bahrein, sabe que es una pieza muy apetecible para todas las escuderías importantes y por ello no se cierra ninguna puerta en este momento. El tiempo corre a su favor y así seguirá siendo mientras continúe rindiendo al mismo nivel.

«De momento no hay plazo fijo. No tenemos prisa y las conversaciones van bien con varios equipos», deslizan desde el entorno de Carlos Sainz, donde la tranquilidad es total superado ya el shock que supuso la noticia de la llegada de Lewis Hamilton. Ha pasado un mes desde que se confirmó el fichaje del inglés por Ferrari para 2025 y Sainz no ha pronunciado ni una palabra más alta que la otra en todo este tiempo.

Por contra, la respuesta del madrileño ha sido como más le gusta, sobre el asfalto. Un año más, está claro que Max Verstappen parece inalcanzable para todos sus rivales y mucho se le tendrán que torcer las cosas para que no encadene su cuarto título mundial, pero al menos Sainz comprobó que, por el momento, tiene en sus manos en el segundo mejor coche de la parrilla. Y no desperdició la primera oportunidad de extraer todo el jugo posible al SF-24.

Quien más lo sufrió en sus carnes fue su propio compañero de equipo. Sainz encadenó adelantamientos espectaculares a Leclerc en las vueltas 11 y 17 del trazado, dejando claro que esta temporada no se va a dejar ni un gramo de agresividad en la reserva. En ambos casos lo rebasó de forma limpia, con autoridad y demostrando que no tiene nada que envidiar al monegasco. Hasta el propio Verstappen se rindió a Sainz cuando vio esas acciones repetidas nada más concluir la prueba.

«No es suficiente. No es donde queremos estar, pero sí es un paso adelante. Me he sentido muy fuerte. La salida no ha sido ideal, pero he pasado dos o tres coches y he llegado al podio», resumió un ambicioso Sainz después de subir al decimonoveno podio de su carrera en el Circuito Internacional de Shakir.

Por su parte, Frederic Vasseur se mostró «convencido» de que Sainz «tendría ese tipo de reacción» y reconoció que el saber estar del español ha facilitado la toma de decisiones en Ferrari. «También es por eso que decidimos hacer el anuncio (del fichaje de Hamilton) bastante temprano para pasar página y concentrarnos en esta temporada», se sinceró el jefe de la escudería italiana.

En un mundo tan feroz y plagado de egos gigantescos como la Fórmula 1, como bien confirma el seísmo que sacude estos días a Red Bull y que amenaza con despedazar al equipo dominante de la Fórmula 1, las palabras de Vasseur demuestra que los jefes no solo valoran el talento, sino que también se fijan en el carácter de sus pupilos. Mientras caen bombas a su alrededor, y superado el impacto de la que él mismo sufrió en febrero, Sainz sigue a lo suyo y tan motivado como siempre con el futuro que le espera.