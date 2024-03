La crisis de Red Bull abre a Verstappen la puerta de Mercedes

El cisma en Red Bull generado tras las acusaciones vertidas sobre el jefe del equipo, Christian Horner, podría tener una gran consecuencia: el adiós de Max Verstappen y su posible fichaje por otra escudería que bien podría ser Mercedes. Todo lo ocurrido en las últimas semanas no ha hecho ninguna gracia al entorno del holandés y, en concreto, a su padre Jos, que pidió públicamente el despido del dirigente británico: «Va de víctima cuando él es quien está causando los problemas. Hay tensión mientras él siga en el puesto».

La pretemporada se agitó sobremanera con el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, una bomba a la que siguió ese comportamiento inadecuado del que fue acusado Horner y del que Red Bull le absolvió a un día del inicio del Mundial de Fórmula 1. Esta decisión enfadó muchísimo a Jos Verstappen, que no dudó en atacar directamente al jefe de la escudería durante el fin de semana en Bahrein.

El primer Gran Premio, entre otras cosas, ha estado marcado por el dominio de Red Bull. También por lo que ha sucedido fuera de la pista y es que Jos Verstappen estuvo reunido con el jefe de Mercedes, Toto Wolff. La imagen del padre del mejor piloto de la parrilla, reunido con el dirigente alemán, que ahora mismo ostenta el asiento libre más jugoso de los 13 que están vacíos de cara al año que viene, causó mucho revuelo y coincide justo en el momento de más tiranteces entre el holandés con su propio equipo.

No era la primera vez que pasaba, pero Toto Wolff volvió a ser preguntado por si podría fichar a Verstappen para Mercedes en Bahrein, y este no le cerró la puerta: «Creo que, como siempre dije, soy casi culpable de hablar demasiado. Veremos cómo se desarrollan las próximas carreras, no tengo prisa por tomar una decisión sobre los pilotos. Me apresuré a hablar por Lewis. Así que esta vez me lo tomaré con calma y evaluaré el mercado».

Todo ello, ligado a la incógnita del cambio de reglamento coincidiendo con la entrada de Ford, que surtirá de motores a Red Bull a partir de 2026, abre más que nunca la puerta de salida a Verstappen, que acaba de ganar su tercer campeonato del mundo con la escudería austriaca y que, si los pronósticos se cumplen, levantará su cuarto título este año.

Verstappen aparece en el radar de Mercedes

Pero este asunto no va de resultados, todo gira en torno a la figura de Horner, que no cuenta con el importante apoyo del padre de su mejor piloto. Y es que, lógicamente, nadie ligó el nombre de Verstappen a Mercedes porque todo el mundo daba por hecho que el deseo del holandés era extender su reinado con el equipo de su vida, Red Bull. Ahora, cuando acaba de ganar su primera carrera en el Circuito Internacional de Sakhir, el bombazo que supondría su marcha y, sobre todo, su incorporación al todavía garaje de Hamilton, sacudiría por completo a toda la F1.

Jos Verstappen, ¿topo del caso Horner?

Además, algunos medios británicos acusaron a Jos Verstappen de haber sido el encargado de filtrar a la prensa holandesa todos los detalles del caso Horner, a quien acusan de haber mandado fotos de carácter sexual a una empleada de Red Bull. Por este asunto fue preguntado el ex piloto y padre de Max en el GP de Bahrein, a lo que respondió de la siguiente forma: «No tendría sentido. ¿Por qué iba a hacer eso cuando a Max le está yendo tan bien aquí?».

Con motivo de sus comentarios sobre Horner, ESPN ha informado este lunes de que Jos Verstappen no asistirá al GP de Arabia Saudí, que se disputará esta misma semana entre el jueves y el sábado por el ramadán. El año pasado no fue Max quien ganó la carrera en Yeda, sino su compañero Checo Pérez, que seguramente esté mirando de reojo todo lo que se está cociendo dentro del garaje azul.