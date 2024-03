Hasta Verstappen alucina con Sainz: su reacción tras ver su brutal adelantamiento a Leclerc

La cara del ganador de la carrera en el Gran Premio de Bahrein lo decía todo. Max Verstappen alucinó con Carlos Sainz cuando vio su doble adelantamiento a Charles Leclerc que le dejó en posición de luchar contra George Russell por el podio, al que le arrebató el tercer puesto. El español luchó contra viento y marea y firmó una gran prueba para demostrar que Ferrari se equivocó con la decisión de no renovarle para traer a Lewis Hamilton en 2025.

Verstappen y Checo Pérez fueron testigos del carrerón de Sainz tanto en la pista como en la pantalla que se encuentra en la antesala de la ceremonia de trofeos en el podio. Allí se emitió una recopilación de las brutales imágenes que ha dejado la actuación del español en la primera carrera del Mundial de Fórmula 1. En la salida perdió la cuarta posición y finalmente consiguió subir hasta la tercera con tres grandes maniobras y una gestión magnífica de sus neumáticos.

¡MOMENTAZO! 😎 La cara de Verstappen viendo el carrerón de Sainz y sus adelantamientos#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/Ga4PJHZ15q — DAZN España (@DAZN_ES) March 2, 2024

La cara de Verstappen era de admiración absoluta a un piloto que va a correr sin ningún tipo de reparo, todas y cada una de las 24 carreras de este campeonato. En la primera ya ha dado un repaso a su compañero y en el resto espera seguir compitiendo al máximo nivel para ganarse el mejor asiento posible de cara al año que viene.

«Carlos ha tenido un ritmo sólido y en general ha sido una buena carrera. Hemos confirmado lo visto en los test, pero queda mucho trabajo por hacer», decía su jefe, Fred Vasseur, unos minutos después del término de la prueba en Sakhir, escenario en el que Sainz se acababa de llevar su primer podio. «Muy buena carrera. Se ha podido centrar en lo óptimo desde el principio. La actitud ha sido muy buena y positiva», añadió el francés.

Primeras valoraciones de Sainz y Verstappen

Los dos pilotos en cuestión comparecieron tras la prueba. Carlos Sainz dio su primera valoración tras lograr el podio en los micrófonos oficiales de la F1, donde alabó su buena gestión de «los neumáticos para poder imprimir bien» su «ritmo». «No es suficiente, no es donde queremos estar, pero sí es un paso adelante», comenzó, mostrándose más ambicioso que nunca tras su carrerón en Sakhir. «Me he sentido muy fuerte hoy, la salida no ha sido ideal, pero he pasado dos o tres coches y he llegado al podio», añadió.

«Teníamos un plan claro establecido con los neumáticos. Con el duro hemos tenido un poco de bloqueo y después hemos podido tirar hacia adelante. Hemos podido jugar con estrategia», explicó. «Es el primer circuito distinto al que vamos esta temporada. Será bueno para ver donde estamos. Nuestro coche ha ido bien y esperamos ser fuertes allí también», concluyó, mirando ya a la segunda carrera en Arabia Saudí.