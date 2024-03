Carlos Sainz quiere más que el podio: «Es un paso adelante pero no es suficiente»

Carlos Sainz firmó un impresionante podio en la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 2024. El español fue el piloto del día tras auparse hasta la tercera posición con un doblete de adelantamientos a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, y otro más a George Russell que le hizo subirse hasta un escalón muy cercano al de los Red Bull, que lideraron en el Gran Premio de Bahrein con victoria de Max Verstappen.

El piloto hispano dio su primera valoración tras lograr el podio en los micrófonos oficiales de la F1, donde alabó su buena gestión de «los neumáticos para poder imprimir bien» su «ritmo». «No es suficiente, no es donde queremos estar, pero sí es un paso adelante», comenzó Carlos Sainz, que se mostró más ambicioso que nunca tras su carrerón en Sakhir. «Me he sentido muy fuerte hoy, la salida no ha sido ideal, pero he pasado dos o tres coches y he llegado al podio», añadió.

«Teníamos un plan claro establecido con los neumáticos. Con el duro hemos tenido un poco de bloqueo y después hemos podido tirar hacia adelante. Hemos podido jugar con estrategia», explicó. «Es el primer circuito distinto al que vamos esta temporada. Será bueno para ver donde estamos. Nuestro coche ha ido bien y esperamos ser fuertes allí también», concluyó, mirando ya a la segunda carrera en Arabia Saudí.

Carlos Sainz se comió a Leclerc y adelantó a Russell

Carlos Sainz quiso demostrar desde el primer momento que Ferrari se equivocó fichando a Lewis Hamilton y dejándole de esta manera sin asiento de cara a la próxima temporada. El piloto madrileño le ganó la primera batalla a Leclerc reivindicándose con el primer podio de la temporada. Se avecina una temporada de muchas batallas entre ambos pilotos.

Desde la primera vuelta, Sainz y Leclerc quedaron encuadrados en cuarta y quinta posición, apreciándose un mejor ritmo del ’55’. Por ello, cuando tuvo la primera oportunidad le dio una clase magistral a su compañero en Ferrari llevando a cabo un adelantamiento espectacular en la primera curva del trazado asiático.

Y es que se formó un tren de cuatro pilotos: George Russell, Pérez y los dos pilotos de Ferrari. Fue cuando Sainz era quinto e informaba por radio a su ingeniero que tenía mejor ritmo que sus rivales. De esta manera, dejaba claras sus intenciones. Iba a adelantar a Leclerc sí o sí cuando tuviera la primera oportunidad. Y así fue en la vuelta 1o. El monegasco perdió el DRS con Pérez, por lo que tendría que defenderse sin él ante Sainz. En la recta principal le adelantó sin miramientos.