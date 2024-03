Los expertos de la Fórmula 1 ponen a Sainz como la mayor alternativa a Verstappen por el título

La espectacular carrera de Carlos Sainz en Bahrein no ha pasado desapercibida para los expertos de la Fórmula 1, que le han colocado en la segunda posición de su tabla, justo por detrás del tricampeón del mundo, Max Verstappen. Como suele ser habitual después de cada fin de semana que hay Gran Premio, cinco jueces cuya identidad no se conoce realizan su power ranking que no tiene por qué coincidir con la clasificación real de pilotos, y la gran sorpresa de este ha sido el español, que dio un puñetazo sobre la mesa de Ferrari en el Circuito Internacional de Sakhir.

La puntuación de Sainz ha sido de 8,6, lo que le sitúa en el segundo escalón más alto, siendo el holandés el líder indiscutible con un 9,6. El tercero es George Russell, que a pesar de ser adelantado por el de Ferrari para subir al podio, ha sido escogido como el tercer piloto más fuerte. Más abajo está Fernando Alonso, que no ha sido tan siquiera incluido entre los 10 primeros, siendo superado por deportistas de nivel más bajos como Guanyu Zhou o Kevin Magnussen.

Y es que el madrileño, que salía cuarto, se liberó de toda la furia contenida por el fichaje de Lewis Hamilton, que le quitará su asiento en Ferrari para 2025, con tres adelantamientos que, por qué no decirlo, marcaron un antes y un después de cara a su andadura en el campeonato desde la primera carrera. Aunque no se sabe, porque no hubo radios, si Sainz recibió alguna orden de equipo para mantener la posición, el ’55’ le dio una lección a su compañero, Charles Leclerc, con dos adelantamientos brutales.

El primero se produjo en la vuelta 10. Sainz venía con mucho más ritmo y aprovechó la recta principal para oler de cerca al monegasco y, lanzándose al ataque desde muy lejos, le adelantó en la primera curva para ponerse cuarto. En Ferrari no se quedaron de brazos cruzados e idearon un undercut para devolverle su lugar a Leclerc.

Sainz, muy cerca de Verstappen

Sainz volvía a salir por detrás después de su parada en boxes, pero no le importó demasiado, porque le volvió a adelantar con una maniobra magistral en la vuelta 17. Gracias a ello y a otro adelantamiento más a Russell para ponerse tercero hicieron posible que el español tuviera el podio atado a mitad de la carrera, haciendo una gestión de neumáticos fabulosa hasta el final.

Todos esos factores han situado a Sainz muy cerca de Verstappen, aunque el segundo GP, en Arabia Saudí, no ha comenzado de la mejor forma para él. El madrileño se sintió indispuesto en su llegada al circuito de Yeda, donde iba a comparecer ante los medios de comunicación tal y como estaba previsto. Finalmente, no pudo al sentirse mal y toda la actividad comunicativa se trasladó a este jueves, un día en el que Ferrari espera contar con él para correr los Libres 1 y 2.

«Carlos no se encuentra bien y ha regresado al hotel. Reprogramaremos los compromisos con los medios de hoy para mañana por la mañana», informó la propia escudería italiana en un breve comunicado emitido en sus redes sociales. Al parecer, según informaban desde Arabia, Sainz habría padecido una indisposición leve, con la cual se ha decidido ser cauto para que no le cause ningún problema mayor durante un GP en el que el calor y la humedad podría castigar a los 20 protagonistas.