Real Madrid – Barcelona: Final en el Bernabéu

El Real Madrid y el Barcelona se disputan la primera plaza en la final de la Copa del Rey 2018-19. Llegan tras el 1-1 de la ida. Un gran Messi pondrá a prueba las dudas generadas en las dos últimas jornadas por los madridistas.

El primer finalista de la Copa del Rey 2018-19 se decide este miércoles en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe al vigente campeón y a su máximo rival, el FC Barcelona, en el desenlace de la eliminatoria. Unas semifinales que llegan empatadas a uno tras el primer choque, disputado en el Camp Nou. Los blancos se juegan mucho más que el orgullo, pues parte de sus aspiraciones de lograr algún título este curso están depositadas en esta Copa. Mientras tanto, los barcelonistas buscan estar presentes por sexta vez consecutiva en la final y, de paso, dejar muy tocado a su rival para el duelo de Liga que disputarán el próximo sábado.

El conjunto madridista arranca la segunda maratón del curso y llega al encuentro después de un buen mes, en el que han conseguido lavar su imagen con grandes partidos. Sin embargo, los dos últimos encuentros han disparado de nuevo las dudas, pues en la victoria ante el Levante no mostraron síntomas de recuperación ni mucho menos en la derrota hace dos fines de semana en casa ante el Girona.

Las aspiraciones de los madridistas estarán puestas sobre todo en el grado de inspiración de cuatro hombres: Benzema, Vinicius, Modric y Sergio Ramos. Los dos primeros se han consolidado como los líderes del equipo en ataque, mientras que el croata ha vuelto a su mejor nivel, demostrando por qué es ‘The Best‘. En el caso del capitán del equipo, su solidez defensiva ha alcanzado grandes cotas durante los últimos encuentros, lo que plantea el debate de si es uno de los mejores centrales de la historia.

El Barça, ‘messidependiente’

Lógicamente, un factor determinante del partido será Leo Messi. El Barça sufre una gran dependencia del argentino y, durante los últimos partidos, han acusado que no haya estado a su mejor nivel. Sin embargo, el 10 despertó ante el Sevilla y se convirtió en el dueño y señor del partido, remontando con un hat-trick y dando una asistencia a Suárez para la sentencia.

El Bernabéu es uno de sus estadios favoritos, donde ha marcado un total de 15 goles. La defensa madridista tendrá la complicada labor de parar a un rival que siempre se muestra crecido en territorio enemigo. Para ello, el conjunto madridista necesitará lo mejor de Varane, Ramos y también de Casemiro.

Saldrán con todo

Para el partido se esperan pocas rotaciones. Los dos saldrán con todo lo que tienen. No se guardarán nada en la búsqueda de la final. Solari, eso sí, dará entrada en el once a Keylor Navas. El costarricense es el portero de la Copa y frente al Barça volverá a ser de la partida, al igual que en la ida. No podrá hacer lo mismo Valverde, que tiene a Cillessen lesionado y se perderá el encuentro junto a Arthur. Sergi Roberto podría entrar en el puesto del brasileño en la medular.

El once del Real Madrid estará formado, por tanto, por: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas, Vinicius y Benzema. Por su parte, los culés saldrán con: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto; Dembelé, Messi y Suárez.