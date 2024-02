El feminismo radical clama contra Rafa Nadal por su reflexión sobre la igualdad entre hombres y mujeres. El tenista, considerado por muchos como el mejor deportista español de todos los tiempos, se ha ganado varios enemigos entre la extrema izquierda por no pensar como ellos. Nadal expuso su opinión sobre el feminismo, alejado de extremos y reflexionando sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte, algo que no ha parecido gustar a un sector. Una de las que ha criticado a Nadal ha sido Ángeles Caballero en su columna de El País, artículo al que ha reaccionado Luis Figo defendiendo al balear.

«Es precioso ese momento en el que Nadal dice que tiene hermana y madre. Ojalá un amigo gay, un vecino negro y ya tendríamos el pack todo incluido del señor aún no deconstruido», dice uno de los fragmentos del artículo de opinión de la citada periodista, a la que el portugués ha respondido así a través de las redes sociales: «Yo creo que lo que más te jode es que él es libre, rico y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y no necesita la paguita para vivir. Una más que se esconde detrás del falso progresismo…».

Yo creo que lo que más te jode es q el es libre, rico y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y no necesita la paguita para vivir!! Una más que se esconde detrás del falso progresismo… https://t.co/MTHFd39GPT — Luís Figo (@LuisFigo) February 16, 2024

Nadal quiso entrar en un tema candente en la sociedad y lo hizo con firmeza y con las ideas claras. Tal y como él mismo reconoció en el inicio de su discurso, no quería ser «hipócrita» y decir algo que no piensa sólo por qué es fácil de decir. En este escenario, el campeón de 22 torneos de Grand Slam debatió con la conductora de la entrevista, Ana Pastor, sobre lo que es realmente el feminismo y las variantes a este término a la que han llevado los extremos de la política de izquierdas en España.

«Si me preguntas qué es feminista, si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista», afirmaba Rafael Nadal en El Objetivo sin tapujos, ante un tema que ya ha salido en otras ocasiones en referencia a la opinión del tenista de que, per se, los hombres y las mujeres en el tenis profesional no deben cobrar lo mismo, si no en función de lo que generan.

«Sabes que ese término se lleva a unos extremos que… pero si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad», resaltó el deportista, quien también quiso explicar lo que es igualdad para él. «La igualdad no reside, para mí, en regalar, reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo no quiero por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams. Yo quiero la igualdad, yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más», zanjaba Nadal.