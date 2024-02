La reflexión de Rafa Nadal sobre el feminismo: «La igualdad no es regalar»

Rafa Nadal concedió una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos, en un nuevo periodo de baja por lesión y con su retirada del tenis, deporte en el que se ha convertido en leyenda y en un personaje reconocido a nivel mundial, cada vez más cerca. El jugador balear habló de sus lesiones, de su posible vuelta en Indian Wells y del adiós como profesional, pero no rehuyó otro tipo de preguntas y dejó una importante reflexión acerca del feminismo y las oportunidades que deben tener los hombres y las mujeres.

Nadal quiso entrar en un tema candente en la sociedad y lo hizo con firmeza y con las ideas claras. Tal y como él mismo reconoció en el inicio de su discurso, no quería ser «hipócrita» y decir algo que no piensa sólo por qué es fácil de decir. En este escenario, el campeón de 22 torneos de Grand Slam debatió con la conductora de la entrevista, Ana Pastor, sobre lo que es realmente el feminismo y las variantes a este término a la que han llevado los extremos de la política de izquierdas en España.

«Si me preguntas qué es feminista, si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista», afirmaba Rafael Nadal, sin tapujos, ante un tema que ya ha salido en otras ocasiones en referencia a la opinión del tenista de que, per se, los hombres y las mujeres en el tenis profesional no deben cobrar lo mismo, si no en función de lo que generan.

El recado de Rafa Nadal al feminismo radical

La reflexión de Nadal sobre el feminismo incluyó un recado, hacia el feminismo radical. «Sabes que ese término se lleva a unos extremos que… pero si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad», resaltó el deportista, quien también quiso explicar lo que es igualdad para él.

«La igualdad no reside, para mí, en regalar, reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo no quiero por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams. Yo quiero la igualdad, yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más», zanjaba Nadal, sin pelos en la lengua ante un tema polémico que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos.

El tenis, el deporte femenino que más gana

Tal y como acertó a señalar Rafa Nadal en la entrevista en La Sexta, las tenistas profesionales son mayoría en el ranking de deportistas femeninas mejor pagadas del mundo. «Lo que a mí me molesta es si me dicen que los premios tienen que ser iguales. En el tenis, los premios son prácticamente iguales, en casi todos los torneos. El tenis femenino es muy popular en el mundo y por eso gana mucho dinero. En el ranking de las mujeres son mejor pagadas, en el tenis había nueve de las diez», expuso el campeón español.

«En otros deportes, si las mujeres campeonas del mundo, si gracias a eso son populares, llenan los estadios… cuanto más ganen, mucho mejor», añadió, en referencia a la Selección Española de Fútbol, campeona del mundo el pasado verano, y por la que fue preguntado en más de una ocasión.