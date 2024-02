Rafa Nadal: «Para mí, Djokovic es el mejor tenista de la historia»

Rafa Nadal responde a todo en una entrevista en la que queda claro que su estado físico no es el que desearía y por ello, su presencia en el torneo en el que apuntaba a reaparecer, el ATP 250 de Doha, permanecerá en duda hasta el último momento. Además, el campeón de 22 torneos de Grand Slam sigue sin confirmar si 2024 será su último año como profesional y destacó las carreras de Roger Federer y Novak Djokovic, reconociendo que para él, el serbio es el mejor tenista de la historia.

El estado de Nadal no deja demasiado optimismo de cara a verle en acción en 2025, si bien mantiene objetivos claros en la temporada de tierra batida, incluyendo Roland Garros, en los Juegos Olímpicos de París y también en el Masters 1000 de Indian Wells, un torneo especial para él y en el que quiere estar el próximo mes de marzo.

Durante la charla que tuvo lugar como parte del programa ‘El Objetivo’ de La Sexta, Nadal respondió a todas las preguntas de la presentadora, quien cuestionó al tenista español por su acuerdo con Arabia Saudí, donde ejerce desde hace unas semanas como embajador de tenis del país. «No creo que me necesiten para limpiar su imagen», aseguró Rafael, quien no tendría reparos en reconocer que se ha equivocado si las cosas no cambian en el país de oriente medio de aquí a 10 o 15 años.

Las lesiones, otro de los puntos centrales de la entrevista de Rafa Nadal, no van a hacer que el considerado como mejor deportista español de todos los tiempos odie el tenis. «Sería muy desagradecido por mi parte decir que odio el tenis. El tenis nos ha dado la oportunidad de vivir una historia que sin este deporte no la hubiera podido vivir jamás», comentó Nadal en una charla extensa con muchas respuestas sinceras, como habitúa a mostrarse el jugador balear.

Nadal no se escondió con nada y habló de su paternidad, de la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres, entrando en el feminismo, con recado a aquellos que intentan desvirtuar el término. Preguntado también por sus dos grandes rivales, Roger Federer y Novak Djokovic, Rafael tuvo bonitas palabras sobre ellos, aunque de Djokovic también reconoció que no le gustan ciertas actitudes en la pista.

Las respuestas de la entrevista a Rafa Nadal

Quién toma la decisión de jugar

«Las decisiones finales las tengo que tomar yo. Soy yo el que juego y el que tiene que equivocarse o acertar. Estoy un poco al límite, he tenido algunas molestias. Yo no quiero ir a un lugar sin sentirme físicamente preparado. Llegados a este punto, cada golpe de más que me doy es un retroceso».

Objetivo: la temporada de tierra batida

«Mi objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra lo más sano posible y disfrutar de esa temporada. Yo confío al 100% estar en Indian Wells. Hay opciones de que sea la última vez que lo juego y si no hay nada raro voy a viajar seguro».

Felicidad en el tenis

«Yo soy feliz, me divierto jugando al tenis, a mi mujer le gusta que siga jugando, le gusta vivir la experiencia con nuestro hijo, de viajar… Lo que no sé es si mi cuerpo quiere que siga jugando al tenis. No soy una persona ilusa. Empecé a jugar al tenis con tres años y desde los ocho entreno casi como un profesional. Claro que mi cuerpo va a tener cicatrices de estas cosas, pero tengo esperanza de que el cuerpo, cuando baje esa actividad extrema, se readapte y pueda tener una vida relativamente saludable».

La enfermedad que cambió a Rafa Nadal

«Hay entrenamiento tanto mental como físico. La lesión más importante de mi carrera fue a los 18 o 19 años, que fue el pie, tras ganar el Masters de Madrid en 2005. Esa enfermedad, Müller-Weiss, hizo que mi vida cambiara y diera un vuelco. Nos dijeron que quizá no podría volver a practicar deporte de manera profesional. A partir de ello aprendí a convivir con las dudas, con el dolor… y me habían preparado para las adversidades desde pequeño».

Nadal, una persona sensible

«Yo soy una persona muy sensible, no sé si la sensibilidad es debilidad también, en un momento dado te la puede generar. Soy muy sensible pero al nivel de no demostrar mucho mis emociones, no hablar mucho de mis problemas, en mi casa no vuelvo y digo que he entrenado fatal o que me duele aquí o allá. No soy de preocupar».

La salud mental y Rafa Nadal

«Yo fui al psicólogo por dos problemas que tuve, en dos etapas en mi vida, por dos problemas que tuve. Yo siempre tuve la tranquilidad de hablarlo y no me parece novedoso, igual ha sido un tema más tabú pero yo lo percibo de manera natural, es la parte más importante del cuerpo. Las personas que tienen problemas si pueden recibir ayuda y ser más felices, bienvenidos sean».

Momentos más importantes de su carrera

«Roland Garros es el torneo más importante de mi carrera, de largo sobre el segundo. Es una realidad. A partidos especiales… en Roland Garros nunca he jugado una final a 5 sets… Wimbledon 2008 contra Roger –Federer–, la final del Open de Australia 2012 que pierdo contra Novak –Djokovic–, para mí siento que doy un paso adelante».

Roger Federer

«Federer y yo hemos compartido la mayor parte de nuestra carrera. Yo era muy joven y él estaba en su plenitud. Nos hemos ayudado, nos hemos quitado mucho, también con Novak, pero hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir porque sabíamos que no podíamos fallar».

Novak Djokovic

«Creo que la imagen que él proyecta es mucho peor de lo que es él. Creo que es una buena persona, con sus errores, que creo que a veces él con sus comportamientos los acentúa un poco. Pero es verdad que a veces a mí cuando veo a alguien con tantísimo éxito enfadarse tanto jugando, a mí no me gusta».

Djokovic, el mejor de la historia

«Novak rompe la raqueta y al siguiente punto está al 100%, está preparado y por eso es el que ha conseguido más de la historia. Los números dicen que es el mejor y para mí lo es, de lo que yo he visto. Yo no he tenido nunca ningún ego. Yo he estado lesionado muchos Grand Slams y él no… pero él ha tenido un cuerpo mejor y eso cuenta».

Carlos Alcaraz

«No creo que sea una faena que le comparen conmigo. Es muy bueno y muy joven. Tiene un nivel de tenis increíble, es un jugador súper súper completo, yo tenía muchas más debilidades tenísticas que él a su edad, yo tenía muchas cosas peores a nivel técnico. Es un muy buen chico y tiene las cosas muy claras y así lo transmite. Yo cuando le escucho y cuando dice que quiere superar a Djokovic en la final, yo a su edad pensaba que nunca me hubiera imaginado estar en esas metas. Son mentalidades diferentes y tiene todos los ingredientes para tener una carrera increíble».

Arabia Saudí

«No tengo ninguna necesidad. Si hablamos de que es un tema económico, te diría que no. ¿Me pagan? Sí, pero el dinero que me pagan no me dan la vida. No he firmado un supercontrato como otros compañeros deportistas que están ahí, que lo respeto. Mi contrato con ellos es un contrato de promover el tenis y de intentar conseguir mis objetivos».

«Cuando tomé la decisión de aceptar la decisión sabía lo que ocurriría, creo que hicimos un error de comunicación, yo no estuve lo encima que debía y mi equipo cometió un error. La otra opción es que lo hago es como reto personal, que lo que hago en Arabia Saudí es lo que he hecho toda mi vida, es que la educación y el deporte tienen el poder de cambiar vidas y hacer de situaciones complicadas, oportunidades».

El proyecto de Nadal en Arabia

«Lo que se me propone es liderar un proyecto deportivo, a mí lo que se me transmite es que tengo la oportunidad de promocionar mi deporte y llevarlo hasta donde hace seis siete años estaba el país cerrado. Salud y deporte van unidos en el bienestar general y en Arabia la gente no tiene cultura de practicar deporte, para mí es un reto ir allí, con la libertad que voy a tener, y si después no la tengo y cuando termine mi labor en Arabia, si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 o 15 años, te diré que me he equivocado por completo».

«No creo que haya decepcionado a la gente. Creo que la gente no tiene la información. Arabia Saudita lleva un boom muy grande de deportistas, científicos. Es un país que se ha abierto al mundo y tiene gran potencial. La sensación es que todo se compra con dinero y Rafa también le han comprado. Como sé cómo funciona la sociedad, no soy nuevo en eso, cuando tenga la oportunidad me explicaré, no sé si les convenceré, no le gustará a todo el mundo pero yo sé por qué lo he hecho».

Familia e hijos

«He convivido con la crítica toda mi carrera, he sido una persona pública. Ser padre no me cambia mi trabajo, eso dije y no me cambia porque sé cómo piensa mi mujer, a mí me cambia si tengo una pareja que no quiere viajar».

«Preferiría que mi hijo practicara otro deporte, si te soy sincero. Me duele decirlo, porque con todo lo que me ha dado el tenis… Si quiere jugar, para nada le vetaría, le apoyaría al 100%».

«Mi hijo tiene 16 meses, no sé si soy un padre duro o no. Es muy fácil opinar o dar lecciones, pero cuando es tu hijo es diferente. Lo que no me gustaría es ser el típico padre que justifica siempre para bien lo que hacen sus hijos, no me gusta la idea».

Deporte femenino

«Lo que no soy es hipócrita, lo que no me gusta es decir las cosas que me son fáciles decir y que no pienso. La inversión, la misma que con los hombres, las oportunidades, las mismas que con los hombres, los sueldos, no. Lo que no es justo».

«El problema para mí es la discusión. ¿Tu crees que yo puedo pensar que un hombre por ser hombre puede ganar más que una mujer? Claro que desde el sector público se tiene que dar la misma oportunidad a un hombre y a una mujer. Después, si me dices que el 50 del mundo de tenis tiene que ganar lo mismo que Novak Djokovic pues alomejor no es así, porque igual entonces cada uno tenemos que ir cada uno por decreto».

El feminismo para Rafa Nadal

«Si me preguntas qué es feminista, si me dices que ser feminista es tener las mismas oportunidades entonces soy feminista. Pero ese término se lleva a unos extremos… La igualdad para mí no reside en regalar, reside en que Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo no quiero por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams. Yo quiero la igualdad, yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más».

«Lo que a mí me molesta es que si me dicen que los premios tienen que ser iguales. En el tenis, los premios son prácticamente iguales, en casi todos los torneos. El tenis femenino es muy popular en el mundo y por eso gana mucho dinero. En el ranking de las mujeres son mejor pagadas, en el tenis había nueve de las diez. En otros deportes, si las mujeres campeonas del mundo, si gracias a eso son populares, llenan los estadios… cuanto mejor ganen, mucho mejor».

Real Madrid y el fichaje de Mbappé

«Yo claro que quiero a Mbappé en el Madrid. Yo no soy una persona rencorosa y Mbappé tomó su decisión en su momento. Lo vemos como seguidores y fanáticos del Real Madrid. Cuando nos ponemos en la otra perspectiva, es parisino, está en el club de su ciudad, tiene una presión tremenda y le ponen todo el dinero del mundo en la mesa. Puede tomar una decisión que a los madridistas no nos gusta, yo espero que ahora tome otra».

«Si me preguntas si quiero ser presidente del Real Madrid, claro que me haría ilusión, si la vida me diera la oportunidad y se dan las condiciones, cuando nuestro mejor presidente tome otra decisión en su vida…».

Retirada

«No lo tengo decidido al 100%, siempre he dicho que tiene toda la pinta. No te lo puedo confirmar por un simple hecho, que es por coherencia, igual dentro de tres meses estoy disfrutando, mi familia quiere que siga, pues entonces quiero seguir. Si me preguntas cuál es mi sensación, mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar».

Los últimos objetivos de Rafael Nadal

«Roland Garros es uno de mis objetivos, sería un buen cierre pero me gustaría jugar los Juegos Olímpicos también, espero poder estar, pero no estoy 100% seguro».

El día después de su retirada del tenis

«Soy una persona cauta, tengo la sensación que el día después voy a seguir siendo igual de feliz de lo que he sido jugando al tenis. Mi vida ha sido mucho más que el tenis, lo que vemos está lejos de lo que es mi vida, he sido una persona muy abierta, nada obsesionada. Sí he sido muy intenso y esforzado, pero he salido, me lo he pasado bien y no tengo la sensación de haberme perdido casi nada por el tenis».